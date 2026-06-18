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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 19 Juni 2026 | 02.56 WIB

8 Kebiasaan Bernilai Tinggi yang Membuat Orang Sukses Selangkah Lebih Maju dari Orang Lain

Ilustrasi orang yang sukses (Magnific) - Image

Ilustrasi orang yang sukses (Magnific)

JawaPos.com - Banyak orang mengira kesuksesan hanya ditentukan oleh bakat, kecerdasan, atau keberuntungan. 

Padahal dalam kenyataannya, banyak individu yang berhasil mencapai tujuan besar justru mengandalkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun. 

Kebiasaan tersebut mungkin terlihat sederhana, bahkan sering luput dari perhatian, tetapi dampaknya dapat sangat besar dalam jangka panjang.

Orang sukses tidak selalu bekerja lebih keras dibandingkan orang lain setiap saat. 

Namun mereka sering memiliki cara berpikir, cara mengelola waktu, dan cara mengambil keputusan yang membuat mereka terus berkembang sedikit demi sedikit setiap hari. 

Akumulasi dari kebiasaan itulah yang pada akhirnya menciptakan perbedaan besar.

Dilansir dari Yourtango, inilah delapan kebiasaan bernilai tinggi yang diam-diam membuat banyak orang sukses selalu selangkah lebih maju dibandingkan orang lain.

1. Selalu Belajar Meskipun Tidak Ada Kewajiban

Salah satu ciri yang paling sering ditemukan pada orang sukses adalah rasa ingin tahu yang tidak pernah berhenti.

Mereka tidak menunggu pelatihan dari kantor atau tuntutan pekerjaan untuk belajar sesuatu yang baru. 

Editor: Candra Mega Sari
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