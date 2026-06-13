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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 13 Juni 2026 | 16.41 WIB

11 Pilihan Hidup dan Keputusan Besar yang Membedakan Orang Sukses dari yang Lainnya secara Psikologi

Pilihan hidup dan keputusan besar yang bedakan orang sukses dengan lainnya secara psikologi (Magnific/Katemangostar) - Image

Pilihan hidup dan keputusan besar yang bedakan orang sukses dengan lainnya secara psikologi (Magnific/Katemangostar)

JawaPos.com - Orang-orang yang benar-benar sukses hampir selalu bisa ditelusuri kesuksesannya dari serangkaian pilihan hidup dan keputusan besar yang mereka buat dengan penuh kesadaran.

Secara psikologi, cara seseorang merespons persimpangan besar dalam hidupnya mencerminkan pola pikir yang jauh membedakan mereka dari kebanyakan orang.

Pilihan-pilihan ini tidak selalu mudah atau jelas benar sejak awal, namun konsistensi dalam mengambil keputusan yang tepat adalah yang membentuk lintasan kesuksesan.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (13/6), berikut sebelas keputusan besar yang secara konsisten membedakan orang-orang sukses dari mereka yang terus berjalan di tempat.

1. Memilih untuk mengejar pendidikan tinggi

Orang sukses cenderung memikirkan jalur pendidikan mereka sejak dini dan menuangkan semua energi serta fokus untuk memastikan mereka bisa masuk ke universitas impian mereka.

Mereka memiliki pola pikir bahwa bekerja keras untuk sesuatu yang diinginkan jauh lebih penting daripada sekadar mengambil jalan termudah yang tersedia.

2. Memulai bisnis sendiri

Mendirikan usaha sendiri bukan hal mudah, namun orang sukses mendorong diri melewati hambatan dan tidak menyerah ketika jalan terasa berat.

Melalui bisnis mereka sendiri, mereka berhasil mencapai kebebasan finansial yang tidak mungkin diraih jika hanya menunggu peluang datang dari luar.

Editor: Candra Mega Sari
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