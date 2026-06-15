Ingin Menjadi Lebih Disiplin? Mulailah Melakukan 10 Kebiasaan Ini Setiap Pagi Menurut Psikologi

JawaPos.com - Disiplin sering dianggap sebagai sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu.

Padahal, menurut psikologi, disiplin bukanlah bakat bawaan, melainkan hasil dari kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. Salah satu waktu terbaik untuk membangun disiplin adalah pada pagi hari.

Apa yang dilakukan seseorang setelah bangun tidur dapat memengaruhi suasana hati, fokus, produktivitas, hingga kemampuan mengendalikan diri sepanjang hari.

Orang yang disiplin tidak selalu memiliki motivasi yang tinggi setiap saat. Mereka hanya memiliki rutinitas yang membuat keputusan menjadi lebih sederhana dan mengurangi kebiasaan menunda.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (14/6), jika Anda ingin menjadi lebih teratur dan konsisten dalam menjalani hidup, berikut sepuluh kebiasaan pagi yang direkomendasikan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.

1. Bangun pada Jam yang Sama Setiap Hari

Psikologi perilaku menunjukkan bahwa konsistensi adalah kunci pembentukan kebiasaan. Bangun pada waktu yang sama setiap hari membantu mengatur ritme sirkadian tubuh, sehingga otak lebih mudah beradaptasi dengan pola aktivitas yang teratur.

Anda tidak harus bangun pukul 4 pagi seperti yang sering digambarkan oleh banyak orang. Yang lebih penting adalah memiliki jam bangun yang konsisten, termasuk pada akhir pekan. Dengan demikian, tubuh akan terbiasa dan energi cenderung lebih stabil sepanjang hari.

2. Hindari Langsung Memegang Ponsel