8 Kebiasaan Kecil yang Membuat Orang Diam-Diam Tidak Menyukai Anda Tanpa Memberitahu Alasannya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kita sering berpikir bahwa orang tidak menyukai seseorang karena alasan besar: pengkhianatan, kebohongan, atau konflik serius. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kenyataannya sering kali jauh lebih sederhana. Banyak hubungan menjadi renggang bukan karena satu kesalahan besar, melainkan karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali.

Yang menarik, sebagian besar orang tidak akan memberitahu Anda alasan sebenarnya. Mereka tidak ingin menimbulkan konflik, terlihat kasar, atau membuat suasana menjadi canggung. Akibatnya, mereka hanya menjaga jarak secara perlahan tanpa penjelasan yang jelas.

Menurut berbagai temuan dalam psikologi sosial, ada beberapa perilaku kecil yang dapat mengurangi kesan positif seseorang tanpa disadari. Jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan ini dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman meskipun mereka tidak pernah mengungkapkannya secara langsung.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (12/6), terdapat delapan kebiasaan yang sering menjadi penyebabnya.

1. Selalu Mengarahkan Percakapan Kembali ke Diri Sendiri

Semua orang senang didengar. Namun ada perbedaan besar antara berbagi pengalaman dan menjadikan setiap percakapan tentang diri sendiri.

Misalnya, ketika seseorang bercerita tentang keberhasilannya, Anda langsung menimpali dengan kisah keberhasilan Anda yang lebih besar. Ketika mereka mengeluhkan masalah, Anda segera mengalihkan fokus pada kesulitan yang sedang Anda alami.

Dalam psikologi, hubungan yang sehat dibangun melalui pertukaran perhatian yang seimbang. Ketika satu orang terus-menerus menjadi pusat pembicaraan, lawan bicara bisa merasa tidak dihargai.

Lama-kelamaan mereka akan merasa bahwa Anda tidak benar-benar tertarik pada mereka. Akibatnya, mereka mulai menghindari percakapan meskipun tidak pernah mengatakan alasannya.