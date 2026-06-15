Seni Kebahagiaan: 8 Kebiasaan Sederhana Orang-Orang yang Mencintai Hidup Mereka Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kebahagiaan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang besar: kesuksesan karier, rumah impian, atau pencapaian yang mengubah hidup.

Namun, penelitian psikologi menunjukkan bahwa orang-orang yang benar-benar mencintai hidup mereka biasanya tidak bergantung pada peristiwa besar untuk merasa bahagia.

Sebaliknya, mereka membangun kebahagiaan melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Mereka memahami bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan akhir yang dicapai suatu saat nanti, melainkan cara menjalani hidup dari hari ke hari.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (12/6), terdapat delapan kebiasaan sederhana yang sering dimiliki oleh orang-orang yang mencintai hidup mereka, berdasarkan prinsip-prinsip psikologi positif dan penelitian tentang kesejahteraan mental.

1. Mereka Menemukan Hal yang Bisa Disyukuri Setiap Hari

Salah satu kebiasaan paling umum di antara orang-orang yang bahagia adalah rasa syukur.

Psikologi menunjukkan bahwa otak manusia memiliki kecenderungan alami untuk lebih fokus pada ancaman, masalah, dan hal-hal negatif. Ini dikenal sebagai negativity bias. Tanpa disadari, kita lebih mudah mengingat kritik daripada pujian, atau kegagalan daripada keberhasilan.

Orang-orang yang mencintai hidup mereka melawan kecenderungan ini dengan sengaja mencari hal-hal baik yang masih mereka miliki.

Mereka tidak menunggu hidup menjadi sempurna sebelum merasa bersyukur. Mereka menghargai secangkir kopi di pagi hari, percakapan hangat dengan teman, kesehatan yang masih dimiliki, atau sekadar matahari yang bersinar cerah.