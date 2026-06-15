Seni Kebahagiaan: 8 Kebiasaan Sederhana Orang-Orang yang Mencintai Hidup Mereka Menurut Psikologi

seseorang yang mencintai hidup mereka./Magnific/freepik
JawaPos.com - Kebahagiaan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang besar: kesuksesan karier, rumah impian, atau pencapaian yang mengubah hidup.
Namun, penelitian psikologi menunjukkan bahwa orang-orang yang benar-benar mencintai hidup mereka biasanya tidak bergantung pada peristiwa besar untuk merasa bahagia.
Sebaliknya, mereka membangun kebahagiaan melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Mereka memahami bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan akhir yang dicapai suatu saat nanti, melainkan cara menjalani hidup dari hari ke hari.
Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (12/6), terdapat delapan kebiasaan sederhana yang sering dimiliki oleh orang-orang yang mencintai hidup mereka, berdasarkan prinsip-prinsip psikologi positif dan penelitian tentang kesejahteraan mental.
1. Mereka Menemukan Hal yang Bisa Disyukuri Setiap Hari
Salah satu kebiasaan paling umum di antara orang-orang yang bahagia adalah rasa syukur.
Psikologi menunjukkan bahwa otak manusia memiliki kecenderungan alami untuk lebih fokus pada ancaman, masalah, dan hal-hal negatif. Ini dikenal sebagai negativity bias. Tanpa disadari, kita lebih mudah mengingat kritik daripada pujian, atau kegagalan daripada keberhasilan.
Orang-orang yang mencintai hidup mereka melawan kecenderungan ini dengan sengaja mencari hal-hal baik yang masih mereka miliki.
Mereka tidak menunggu hidup menjadi sempurna sebelum merasa bersyukur. Mereka menghargai secangkir kopi di pagi hari, percakapan hangat dengan teman, kesehatan yang masih dimiliki, atau sekadar matahari yang bersinar cerah.
Kebiasaan ini membantu mereka melihat hidup sebagai sesuatu yang layak dinikmati, bukan sekadar serangkaian masalah yang harus diselesaikan.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa