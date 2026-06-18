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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 19 Juni 2026 | 01.14 WIB

Bukan dari Mobil atau Pakaian, 7 Kebiasaan Ini Akan Mengungkap Seberapa Kaya Seseorang Sebenarnya

Ilustrasi orang kaya (Magnific) - Image

Ilustrasi orang kaya (Magnific)

JawaPos.com - Banyak orang mengaitkan kekayaan dengan mobil mewah, pakaian mahal, atau rumah yang megah. 

Padahal, penampilan luar tidak selalu mencerminkan kondisi finansial seseorang secara akurat. 

Tidak sedikit orang yang terlihat sederhana tetapi memiliki aset yang besar, sementara sebagian lainnya tampak mewah meski sebenarnya hidup dengan beban keuangan yang cukup berat.

Para ahli keuangan sering menyebut bahwa kekayaan sejati lebih terlihat dari kebiasaan dan cara seseorang mengelola hidupnya daripada barang-barang yang dipamerkan. 

Kebiasaan tertentu sering menjadi petunjuk bahwa seseorang memiliki fondasi finansial yang kuat dan mampu mempertahankan kemakmurannya dalam jangka panjang.

Dilansir dari Yourtango, inilah tujuh kebiasaan yang sering mengungkap seberapa kaya seseorang sebenarnya, bahkan ketika mereka tidak menunjukkan kemewahan secara terang-terangan.

1. Tidak Merasa Perlu Menunjukkan Kekayaan kepada Orang Lain

Salah satu hal yang cukup menarik adalah banyak orang yang benar-benar kaya justru tidak terlalu tertarik memamerkan apa yang mereka miliki.

Mereka memahami bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh pujian atau pengakuan orang lain. 

Karena itu, mereka tidak merasa perlu membuktikan kesuksesan melalui barang-barang mahal yang mudah terlihat.

Editor: Candra Mega Sari
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