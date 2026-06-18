11 Ucapan Orang Tua Menyinggung Anak Dewasa yang Merusak Hubungan Keluarga Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi hubungan orang tua dan anak dewasa menunjukkan bahwa ucapan menyinggung anak dewasa bisa merusak hubungan keluarga secara perlahan tanpa disadari.

Cara berkomunikasi yang salah dari orang tua sering kali menjadi akar dari jarak emosional yang tumbuh antara mereka dan anak-anak dewasa mereka.

Psikologi hubungan orang tua mengungkap bahwa kalimat yang merusak hubungan keluarga sering kali diucapkan tanpa niat jahat namun berdampak sangat dalam.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (18/6), berikut sebelas ucapan menyinggung anak dewasa yang perlu dihindari orang tua demi menjaga cara berkomunikasi yang sehat dan hubungan keluarga yang hangat.

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1. "Kapan kamu mau settle down?"

Tekanan untuk segera menikah dan berkeluarga sudah sangat berat dirasakan anak dewasa dari lingkungan sosial mereka tanpa harus ditambah dari orang tua sendiri.

Kalimat seperti ini secara tidak sadar menambah kecemasan dan mendorong anak ke arah ekspektasi tradisional yang belum tentu sesuai dengan kondisi hidup mereka saat ini.

2. "Kamu harus lebih dewasa"

Mengatakan ini kepada anak dewasa yang sedang berbagi keresahan adalah cara paling cepat untuk membuat mereka merasa tidak didengar dan tidak dihargai.