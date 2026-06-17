Jika Anda Pernah Mendengar 10 Frasa Ini saat Masih Kecil, Berarti Anda Dibesarkan oleh Orang Tua yang Baik Menurut Psikologi

JawaPos.com - Cara orang tua berbicara kepada anak memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kepribadian, rasa percaya diri, hingga kemampuan membangun hubungan yang sehat di masa dewasa. Psikologi modern menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh dukungan emosional cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik, lebih tangguh menghadapi tekanan, dan lebih mudah menjalin hubungan yang positif dengan orang lain.

Menariknya, kebaikan orang tua tidak selalu ditunjukkan melalui hadiah mahal atau aturan yang longgar. Sering kali, justru kalimat-kalimat sederhana yang mereka ucapkan setiap hari meninggalkan bekas paling mendalam dalam diri seorang anak.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (16/5), jika Anda pernah mendengar beberapa frasa berikut ketika masih kecil, kemungkinan besar Anda dibesarkan oleh orang tua yang benar-benar baik dan penuh kasih.

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1. "Tidak apa-apa kalau kamu melakukan kesalahan"

Orang tua yang baik memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Mereka tidak membuat anak merasa bahwa nilai diri mereka ditentukan oleh kesempurnaan.

Kalimat seperti ini membantu anak memahami bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Anak belajar untuk bangkit kembali, mencoba lagi, dan tidak takut menghadapi tantangan baru.

Dalam psikologi, pola pengasuhan seperti ini membantu membangun growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha dan pengalaman.

2. "Ayah dan Ibu bangga padamu"

Setiap anak membutuhkan pengakuan bahwa dirinya berharga. Ketika orang tua mengungkapkan kebanggaan mereka, anak merasa diterima dan dicintai bukan hanya karena prestasi, tetapi juga karena keberadaannya.