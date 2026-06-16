Jangan Sampai Salah Asuh, 7 Kebiasaan Ini yang Dilakukan Orang Tua Bisa Mengubah Anak Jadi Sosok Manja

Ilustrasi orang tua dan anaknya. (Magnific)
JawaPos.com – Mengasuh anak merupakan perjalanan panjang yang penuh dengan kasih sayang, kebahagiaan, tantangan, serta proses belajar yang terus berlangsung.
Namun, dalam proses tersebut terdapat batas yang cukup tipis antara membentuk anak yang percaya diri dan anak yang justru tumbuh menjadi terlalu dimanjakan.
Mengutip Geediting, berikut tujuh kebiasaan yang tanpa disadari sering dilakukan orang tua dalam proses pengasuhan, yang dapat berpengaruh pada sikap anak saat dewasa nanti menjadi lebih manja.
1. Terlalu berlebihan
Sikap terlalu memanjakan, baik itu berupa barang materi, perhatian, atau kelonggaran dapat menciptakan preseden yang berbahaya.
Anak-anak yang selalu diberi apa yang mereka inginkan mulai menganggap hal itu sebagai norma.
Mereka tumbuh dengan rasa berhak, menganggap bahwa hidup akan selalu memberikan apa yang mereka inginkan dengan mudah.
2. Kurangnya tanggung jawab
Mengajarkan tanggung jawab kepada anak-anak sejak usia dini sangat penting.
Hal itu bisa sesederhana meminta mereka membersihkan kamar atau bantu menyiapkan makan malam.
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