11 Kecakapan Orang Telah Dewasa yang Sulit Dikuasai Orang Belum Dewasa Menurut Psikologi

JawaPos.com – Kedewasaan seseorang tidak selalu berbanding lurus dengan usia, karena banyak orang dewasa yang masih terjebak dalam pola perilaku immature alias belum dewasa.

Psikologi menunjukkan bahwa kecerdasan emosional adalah faktor paling penting yang membedakan orang yang benar-benar matang dari yang belum.

Orang yang belum dewasa secara emosional cenderung kesulitan menguasai kecakapan hidup dasar yang dianggap mudah oleh kebanyakan orang.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (17/6), berikut sebelas kecakapan hidup yang hampir mustahil dikuasai oleh mereka yang masih berpola pikir dan berperilaku immature.

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1. Menjaga keseimbangan emosi

Orang yang belum matang cenderung hidup di dua ekstrem emosi, selalu ingin merasa positif atau selalu merasa menjadi korban.

Kedewasaan emosional berarti menerima seluruh spektrum perasaan, memprosesnya, lalu menentukan langkah terbaik ke depan.

2. Menerima bahwa tidak ada yang dijamin dalam hidup

Orang immature percaya bahwa kerja keras seharusnya selalu menghasilkan hasil sempurna sesuai harapan mereka.