11 Perilaku yang Menunjukkan Seseorang Akan Kaya dan Sukses serta Mindsetnya Menurut Psikologi

JawaPos.com – Kekayaan dan kesuksesan seseorang sering kali bisa diprediksi jauh sebelum hasilnya terlihat melalui perilaku dan kebiasaan sehari-hari.

Mindset yang tepat menurut psikologi, dikombinasikan dengan tindakan-tindakan kecil yang konsisten, adalah fondasi nyata dari kesejahteraan jangka panjang.

Orang-orang yang berhasil membangun kekayaan tidak selalu memulai dengan keunggulan besar, melainkan dengan cara mereka bersikap terhadap tantangan dan peluang.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (17/6), berikut sebelas perilaku awal yang secara konsisten membedakan mereka yang akan sukses dari mereka yang akan terus berjalan di tempat.

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1. Percaya pada kemampuan diri untuk membangun kehidupan yang lebih baik

Keyakinan sejati pada kemampuan diri bukan soal memamerkan keberhasilan, melainkan tentang memahami nilai diri secara mendalam.

Seseorang yang mengenali kekuatan sekaligus kelemahannya dengan jujur lebih mampu mengarahkan energinya ke area yang paling berdampak.

2. Melihat tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang

Orang yang cenderung membangun kekayaan tidak membiarkan kesulitan menjadi titik berhenti dalam perjalanan mereka.