7 Kebiasaan Mengelola Uang yang Sering Dianggap Bijak dan Pintar namun Justru Membuat Kita Sulit Kaya

JawaPos.com – Tidak semua orang pandai dalam mengelola uang atau menyusun rencana keuangan jangka panjang untuk masa depan.

Bahkan ada beberapa orang yang tampak pandai mengelola uang namun berdampak membuat mereka miskin.

Ini karena kesalahpahaman dalam membiasakan diri mengelola uang atau membelanjakan uang dari hasil gaji.

Selain itu, sebanyak apapun seseorang mendapatkan uang namun jika tidak bisa mengelolanya, itu justru membuat mereka sulit kaya.

Oleh sebab itu, perlu kita sadari bahwa ada beberapa kebiasaan yang bisa menghambat kita untuk menjadi kaya secara diam-diam.

Kebiasaan-kebiasaan tertentu membuat kita sulit untuk menyusun rencana pensiun masa depan atau mencapai kemakmuran hidup secara finansial.

Dilansir dari Your Tango, ada tujuh kebiasaan yang dianggap cerdas dalam mengelola uang namun sebenarnya membuat kita sulit untuk menjadi kaya raya.

1. Bertahan di Pekerjaan Bergaji Rendah

Semua orang pasti ingin mendapatkan pekerjaan untuk mencapai kemakmuran dan kekayaan hidup.