7 Kebiasaan Mengelola Uang yang Sering Dianggap Bijak dan Pintar namun Justru Membuat Kita Sulit Kaya

Ilustrasi orang yang tidak bisa mengelola uang. (Magnific)
JawaPos.com – Tidak semua orang pandai dalam mengelola uang atau menyusun rencana keuangan jangka panjang untuk masa depan.
Bahkan ada beberapa orang yang tampak pandai mengelola uang namun berdampak membuat mereka miskin.
Ini karena kesalahpahaman dalam membiasakan diri mengelola uang atau membelanjakan uang dari hasil gaji.
Selain itu, sebanyak apapun seseorang mendapatkan uang namun jika tidak bisa mengelolanya, itu justru membuat mereka sulit kaya.
Oleh sebab itu, perlu kita sadari bahwa ada beberapa kebiasaan yang bisa menghambat kita untuk menjadi kaya secara diam-diam.
Kebiasaan-kebiasaan tertentu membuat kita sulit untuk menyusun rencana pensiun masa depan atau mencapai kemakmuran hidup secara finansial.
Dilansir dari Your Tango, ada tujuh kebiasaan yang dianggap cerdas dalam mengelola uang namun sebenarnya membuat kita sulit untuk menjadi kaya raya.
1. Bertahan di Pekerjaan Bergaji Rendah
Semua orang pasti ingin mendapatkan pekerjaan untuk mencapai kemakmuran dan kekayaan hidup.
Namun, tak jarang orang terjebak dengan pekerjaan yang justru membuat mereka sulit untuk mencapai kekayaan.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang
Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!