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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 16 Juni 2026 | 03.06 WIB

Orang yang Menikmati Kesendirian namun Mendambakan Hubungan yang Bermakna Seringkali Memiliki 8 Ciri Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menikmati kesendirian./Magnific/1112000 - Image

seseorang yang menikmati kesendirian./Magnific/1112000

JawaPos.com - Di tengah budaya yang sering mengagungkan kehidupan sosial yang ramai, ada sekelompok orang yang justru merasa nyaman ketika menghabiskan waktu sendirian.

Mereka menikmati ketenangan, ruang pribadi, dan kesempatan untuk merenung. Namun, itu bukan berarti mereka tidak membutuhkan orang lain.

Menurut psikologi, seseorang yang senang menyendiri tetapi tetap mendambakan hubungan yang mendalam dan bermakna memiliki karakteristik yang unik. Mereka tidak mencari banyak teman atau hubungan yang dangkal, melainkan koneksi yang tulus dan berkualitas.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (14/6), terdapat delapan ciri yang sering dimiliki oleh orang-orang seperti ini.

1. Mereka Menghargai Kualitas daripada Kuantitas

Orang yang menikmati kesendirian biasanya tidak merasa perlu memiliki lingkaran sosial yang besar. Mereka lebih memilih memiliki beberapa orang yang benar-benar memahami diri mereka daripada dikelilingi banyak kenalan yang hubungannya hanya sebatas permukaan.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan kebutuhan akan kedekatan emosional yang autentik. Mereka merasa lebih puas dengan percakapan yang mendalam dibandingkan basa-basi yang tidak memiliki makna.

Karena itu, mereka mungkin terlihat selektif dalam memilih teman atau pasangan. Namun, selektif bukan berarti antisosial. Mereka hanya ingin memastikan bahwa energi dan waktu yang mereka berikan diinvestasikan pada hubungan yang benar-benar berharga.

2. Mereka Membutuhkan Waktu Sendiri untuk Mengisi Energi

Tidak semua orang mendapatkan energi dari keramaian. Banyak individu yang lebih nyaman mengisi ulang energi mereka melalui kesendirian.

Editor: Hanny Suwindari
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