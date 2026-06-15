Sering Memprediksi Bagaimana Orang Akan Bereaksi? Kemungkinan Anda Memiliki 8 Keterampilan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa mampu menebak bagaimana seseorang akan merespons sebuah kabar, keputusan, atau bahkan sebuah lelucon sebelum mereka benar-benar mengatakannya? Mungkin Anda sudah bisa memperkirakan bahwa seorang rekan kerja akan kecewa terhadap perubahan tertentu, atau tahu bahwa seorang teman akan merasa senang ketika menerima kabar baik tertentu.

Kemampuan ini sering dianggap sebagai intuisi semata. Namun, dalam psikologi, kemampuan memprediksi reaksi orang lain biasanya bukanlah hasil dari keberuntungan. Sebaliknya, hal itu sering muncul dari kombinasi keterampilan sosial, emosional, dan kognitif yang berkembang melalui pengalaman dan pengamatan.

Orang yang secara konsisten mampu membaca situasi sosial biasanya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku manusia. Mereka memperhatikan detail yang sering diabaikan orang lain dan mampu menghubungkan berbagai petunjuk menjadi gambaran yang lebih utuh.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (12/6), terdapat delapan keterampilan yang kemungkinan Anda miliki jika Anda sering berhasil memprediksi bagaimana orang akan bereaksi.

1. Empati yang Tinggi

Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dalam psikologi, empati dianggap sebagai salah satu fondasi utama hubungan interpersonal yang sehat.

Ketika Anda memiliki empati yang tinggi, Anda tidak hanya mendengar kata-kata yang diucapkan seseorang. Anda juga memahami emosi yang berada di balik kata-kata tersebut. Anda dapat membayangkan bagaimana perasaan mereka dalam situasi tertentu dan mengapa mereka merespons dengan cara tertentu.

Misalnya, ketika seorang teman sedang menghadapi tekanan pekerjaan, Anda mungkin bisa memperkirakan bahwa ia akan merasa sensitif terhadap kritik atau lebih mudah tersinggung. Kemampuan ini membuat prediksi Anda tentang reaksinya menjadi lebih akurat.

Empati memungkinkan Anda melihat dunia dari sudut pandang orang lain, sehingga perilaku mereka terasa lebih mudah dipahami.