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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 17 Juli 2026 | 04.53 WIB

Suka Lagu yang Sama Terus-menerus? Psikologi Ungkap 7 Kemungkinan Alasannya

ciri perilaku orang yang mendengarkan lagu berulang kali menurut Psikologi - Image

ciri perilaku orang yang mendengarkan lagu berulang kali menurut Psikologi

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, mendengarkan lagu yang sama berulang kali merupakan kebiasaan yang terasa nyaman dan menyenangkan. Bahkan, ada lagu tertentu yang terus diputar karena mampu membangkitkan emosi, kenangan, atau memberikan ketenangan.

Dalam pandangan psikologi, kebiasaan mengulang lagu tidak hanya berkaitan dengan selera musik, tetapi juga dapat berhubungan dengan kondisi emosional, cara seseorang mengelola perasaan, hingga kebutuhan psikologis tertentu.

Sebuah lagu terkadang menjadi media bagi seseorang untuk mengekspresikan emosi yang sulit disampaikan secara langsung. Melalui musik, seseorang dapat menemukan rasa nyaman, mengenang momen tertentu, atau sekadar menikmati suasana hati yang sedang dirasakan.

Meski demikian, kebiasaan mendengarkan lagu secara berulang tidak dapat menjadi penentu pasti kepribadian seseorang. Banyak faktor lain yang memengaruhi perilaku, termasuk pengalaman hidup dan preferensi pribadi.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat beberapa ciri perilaku yang sering dikaitkan dengan orang yang memiliki kebiasaan mendengarkan lagu secara berulang menurut psikologi. Berikut tujuh di antaranya.

1. Mencari kenyamanan dalam hal yang familiar

Mendengarkan lagu yang sama secara berulang menunjukkan kecenderungan untuk mencari kenyamanan dalam hal-hal yang sudah dikenal.

Musik berfungsi sebagai konstanta yang menenangkan di tengah dunia yang terus berubah.

Hal ini mirip dengan preferensi berjalan di jalur yang sudah familiar daripada menjelajahi wilayah yang belum dikenal.

Ketika segala sesuatu terasa tidak pasti, lagu-lagu favorit memberikan prediktabilitas yang sangat dibutuhkan jiwa.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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