Jika Anda Ingin Sukses Karier Sesuai Keinginan Anda, Bangunlah 6 Nilai-Nilai Ini Menurut Psikologi

seseorang yang sukses karier sesuai keinginan. (Magnific)

JawaPos.com - Kesuksesan karier sering kali dianggap bergantung pada kecerdasan, gelar pendidikan, atau keberuntungan. Padahal, berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa faktor yang paling menentukan keberhasilan jangka panjang justru berasal dari nilai-nilai yang seseorang pegang dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut memengaruhi cara berpikir, mengambil keputusan, menghadapi tantangan, hingga membangun hubungan dengan orang lain.



Orang yang memiliki kompetensi tinggi tetapi tidak memiliki karakter yang kuat sering kali mengalami kesulitan mempertahankan pencapaiannya. Sebaliknya, mereka yang terus mengembangkan nilai-nilai positif cenderung lebih mudah beradaptasi, dipercaya, dan memperoleh kesempatan yang lebih besar dalam dunia kerja.



Dilansir dari Psychology Today (16/7), jika Anda ingin membangun karier sesuai impian, berikut enam nilai penting menurut psikologi yang perlu dikembangkan.



1. Growth Mindset: Percaya Bahwa Kemampuan Bisa Terus Berkembang



Psikolog Carol Dweck memperkenalkan konsep growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan bukan sesuatu yang tetap, melainkan dapat berkembang melalui latihan, pengalaman, dan pembelajaran.



Orang dengan pola pikir berkembang tidak takut mencoba hal baru. Mereka melihat kegagalan sebagai umpan balik, bukan bukti bahwa dirinya tidak mampu. Ketika menghadapi tantangan, mereka lebih fokus mencari solusi daripada menyalahkan keadaan.



Di dunia kerja, individu dengan growth mindset lebih mudah mempelajari keterampilan baru, menerima kritik secara positif, dan mampu mengikuti perubahan teknologi maupun tuntutan industri.



Cara membangunnya:



Jadikan setiap kesalahan sebagai bahan evaluasi.

Fokus pada proses belajar, bukan hanya hasil.

Biasakan bertanya, "Apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini?"

2. Disiplin Diri Lebih Penting daripada Motivasi



Motivasi memang penting, tetapi psikologi menunjukkan bahwa motivasi bersifat naik turun. Sebaliknya, disiplin diri membuat seseorang tetap bergerak bahkan ketika sedang tidak bersemangat.



Penelitian mengenai self-control menunjukkan bahwa individu yang mampu mengendalikan diri cenderung memiliki prestasi akademik dan karier yang lebih baik dibanding mereka yang hanya mengandalkan motivasi sesaat.



Disiplin membuat seseorang mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, menjaga kualitas kerja, dan tetap konsisten mencapai target.



Cara membangunnya:



Buat rutinitas harian yang realistis.

Kerjakan tugas prioritas terlebih dahulu.

Kurangi gangguan seperti media sosial saat bekerja.

3. Ketahanan Mental (Resilience)



Tidak ada perjalanan karier yang selalu mulus. Penolakan, kegagalan promosi, kehilangan pekerjaan, atau proyek yang gagal merupakan bagian dari proses.



Dalam psikologi, resilience adalah kemampuan seseorang untuk bangkit setelah mengalami tekanan atau kesulitan. Orang yang resilien tidak menghindari masalah, tetapi mampu mengelola emosi dan tetap melangkah maju.



Mereka memahami bahwa kegagalan bukan akhir dari perjalanan, melainkan kesempatan untuk menjadi lebih baik.



Cara membangunnya:



Latih kemampuan mengelola stres.

Jangan takut meminta bantuan ketika diperlukan.

Fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan.

4. Integritas: Fondasi Kepercayaan



Kemampuan teknis dapat membuka peluang kerja, tetapi integritas membuat seseorang dipercaya dalam jangka panjang.



Integritas berarti mampu bertindak sesuai nilai dan prinsip, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Dalam dunia profesional, kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi merupakan aset yang sangat berharga.



Psikologi sosial menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan dasar terbentuknya hubungan kerja yang sehat. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin besar peluang seseorang memperoleh tanggung jawab dan posisi strategis.



Cara membangunnya:



Tepati janji yang telah dibuat.

Akui kesalahan tanpa mencari kambing hitam.

Bersikap jujur dalam setiap pekerjaan.

5. Kecerdasan Emosional (Emotional Intelligence)



Kesuksesan karier tidak hanya ditentukan oleh IQ. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional memiliki peran besar dalam kepemimpinan, kerja sama tim, dan komunikasi.



Kecerdasan emosional mencakup kemampuan mengenali emosi diri sendiri, mengelolanya dengan baik, memahami perasaan orang lain, serta membangun hubungan yang sehat.



Orang dengan kecerdasan emosional tinggi lebih mampu menghadapi konflik, menerima kritik, dan menjaga hubungan profesional.



Cara membangunnya:



Dengarkan orang lain tanpa langsung menghakimi.

Latih empati dalam setiap percakapan.

Kendalikan emosi sebelum mengambil keputusan penting.

6. Tujuan Hidup yang Jelas (Purpose)



Psikologi positif menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki tujuan hidup yang jelas cenderung lebih termotivasi, lebih tangguh menghadapi tekanan, dan memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi.



Ketika seseorang memahami alasan mengapa ia bekerja, ia tidak mudah menyerah hanya karena menghadapi hambatan sementara.



Tujuan memberikan arah dalam mengambil keputusan karier, memilih peluang, dan menentukan prioritas hidup.



Cara membangunnya:



Tuliskan tujuan karier lima hingga sepuluh tahun ke depan.

Evaluasi apakah pekerjaan saat ini mendukung tujuan tersebut.

Bangun kebiasaan yang mendekatkan Anda pada target jangka panjang.

Mengapa Keenam Nilai Ini Sangat Penting?



Psikologi modern menunjukkan bahwa kesuksesan bukan hanya hasil dari bakat, melainkan kombinasi antara pola pikir, karakter, dan kebiasaan yang dilakukan secara konsisten.



Growth mindset membuat Anda terus berkembang. Disiplin membantu Anda tetap bergerak. Resilience membuat Anda bangkit saat gagal. Integritas membangun kepercayaan. Kecerdasan emosional memperkuat hubungan profesional. Sementara tujuan hidup memberikan arah yang jelas dalam setiap langkah karier.



Ketika keenam nilai ini berkembang bersama, peluang untuk mencapai kesuksesan karier menjadi jauh lebih besar dibanding hanya mengandalkan kemampuan teknis semata.



Penutup



Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan karier. Jabatan, penghasilan, maupun pencapaian besar biasanya merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun.



Mulailah membangun enam nilai tersebut dari sekarang. Tidak perlu berubah sekaligus. Fokuslah pada satu kebiasaan positif setiap hari, lalu tingkatkan secara bertahap. Seiring waktu, perubahan kecil itu akan membentuk karakter yang kuat dan membawa Anda lebih dekat pada karier yang benar-benar Anda impikan.



