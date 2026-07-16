3 Hal yang Langsung Dinilai Orang Saat Pertama Kali Bertemu denganmu, Kesan Pertama Jadi Kunci!

Ilustrasi kesan pertama yang bisa dinilai secara langsung. (freepik)

JawaPos.com - Kesan pertama sering kali terbentuk hanya dalam hitungan detik. Tanpa disadari, saat bertemu seseorang untuk pertama kalinya, otak akan dengan cepat memproses berbagai informasi, mulai dari cara berbicara, bahasa tubuh, hingga ekspresi wajah.

Meskipun penilaian awal tidak selalu sepenuhnya akurat, psikologi menunjukkan bahwa kesan pertama dapat memengaruhi bagaimana hubungan, komunikasi, hingga peluang kerja berkembang di kemudian hari.

Itulah sebabnya banyak pakar komunikasi dan psikologi interpersonal menekankan pentingnya membangun kesan pertama yang positif.

Bukan berarti seseorang harus berpura-pura menjadi orang lain, melainkan mampu menunjukkan sikap yang ramah, percaya diri, dan menghargai orang yang baru ditemui.

Perlu dipahami bahwa setiap individu memiliki sudut pandang dan pengalaman yang berbeda. Karena itu, kesan pertama bukanlah penilaian mutlak terhadap karakter seseorang.

Namun, memahami faktor-faktor yang paling sering diperhatikan dapat membantu Anda membangun komunikasi yang lebih efektif dan hubungan yang lebih baik.

Dirangkum dari laman Your Tango, berikut tiga hal yang menurut psikologi paling sering dinilai seseorang saat pertama kali bertemu dengan Anda.

1. Bahasa Tubuh dan Ekspresi Wajah

Sebelum percakapan berlangsung, orang lain biasanya lebih dahulu menangkap sinyal nonverbal yang Anda tampilkan.

Postur tubuh, kontak mata, cara tersenyum, hingga ekspresi wajah memberikan gambaran awal mengenai kepribadian seseorang.

Bahasa tubuh yang terbuka cenderung menciptakan kesan ramah, percaya diri, dan mudah diajak berinteraksi.

Sebaliknya, menghindari kontak mata, terlihat terlalu tegang, atau menunjukkan ekspresi yang sulit ditebak dapat membuat orang lain merasa ragu untuk memulai percakapan.

Meski demikian, bahasa tubuh sebaiknya tetap muncul secara alami. Senyum yang tulus dan sikap yang santai biasanya memberikan kesan yang jauh lebih positif dibandingkan gestur yang dibuat-buat.