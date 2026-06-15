6 Perilaku Ini Menentukan Anda Siap Menikah, Bukan Sekadar Usia Semata!

JawaPos.com – Kesiapan untuk menikah tidak ditentukan oleh angka usia semata, melainkan oleh tingkat kematangan emosional, pemahaman diri, serta kesiapan dalam menghadapi komitmen jangka panjang.

Di tengah berbagai tuntutan sosial yang sering mengaitkan pernikahan dengan usia tertentu, ada satu pertanyaan mendasar yang seharusnya menjadi perhatian utama: apakah seseorang benar-benar siap untuk menjalani kehidupan pernikahan?

Pada dasarnya, kesiapan menikah mencakup kemampuan mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri, sekaligus kesediaan untuk membangun hubungan yang dilandasi kepercayaan, komunikasi yang sehat, dan rasa saling menghargai dengan pasangan.

Karena itu, memahami berbagai tanda kesiapan sebelum memasuki jenjang pernikahan menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

Dengan mengenali indikator-indikator tersebut, seseorang dapat lebih fokus pada kesiapan pribadi daripada sekadar memenuhi ekspektasi atau tekanan dari lingkungan sekitar.

Mengutip Geediting, berikut enam kualitas yang menunjukkan kesiapan menikah dan dinilai lebih penting daripada faktor usia.

1. Ketika 'kita' menjadi lebih penting daripada 'aku'

Pernikahan bukan hanya tentang hidup bersama, tetapi juga berbagi hidup dengan pasangan.

Jika menganggap bahwa keputusan yang Anda buat tidak hanya bermanfaat bagi Anda, tetapi juga bagi pasangan atau keluarga, maka Anda siap untuk menikah.