Kerap Tertawa untuk Menyembunyikan Rasa Sakit? 8 Tanda Menjelaskan Perilaku Anda Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang dikenal sebagai pribadi yang ceria, suka bercanda, dan selalu mampu membuat suasana menjadi lebih ringan.

Namun, tidak semua tawa lahir dari kebahagiaan. Dalam beberapa kasus, tawa justru menjadi topeng untuk menyembunyikan kesedihan, tekanan, atau luka emosional yang tidak ingin diperlihatkan kepada orang lain.

Psikologi menjelaskan bahwa manusia memiliki berbagai mekanisme pertahanan untuk menghadapi rasa sakit. Salah satunya adalah menggunakan humor sebagai cara untuk meredakan ketegangan dan menghindari konfrontasi dengan emosi yang sebenarnya.

Orang lain mungkin melihat mereka sebagai sosok yang selalu bahagia, padahal di balik senyum dan candaan itu tersimpan pergulatan batin yang tidak mudah diungkapkan.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (11/6), jika Anda sering tertawa ketika sedang terluka atau mengenali diri Anda dalam situasi ini, berikut delapan tanda yang menurut psikologi dapat menjelaskan perilaku tersebut.

1. Anda Selalu Berusaha Membuat Orang Lain Tertawa

Orang yang menyembunyikan rasa sakit sering kali menjadi sumber hiburan bagi lingkungan sekitarnya. Mereka merasa lebih nyaman ketika orang lain tertawa dibandingkan ketika harus berbicara tentang perasaan mereka sendiri.

Dalam psikologi, humor dapat berfungsi sebagai mekanisme koping atau cara untuk mengurangi tekanan emosional. Dengan membuat orang lain tersenyum, mereka mendapatkan rasa puas dan sejenak melupakan beban yang sedang dipikul.

Namun, kebiasaan ini terkadang membuat mereka lupa bahwa mereka juga berhak mendapatkan dukungan dan perhatian dari orang lain.