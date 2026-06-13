Kerap Tertawa untuk Menyembunyikan Rasa Sakit? 8 Tanda Menjelaskan Perilaku Anda Menurut Psikologi

seseorang yang tertawa untuk menyembunyikan rasa sakit./Magnific/freepik
JawaPos.com - Banyak orang dikenal sebagai pribadi yang ceria, suka bercanda, dan selalu mampu membuat suasana menjadi lebih ringan.
Namun, tidak semua tawa lahir dari kebahagiaan. Dalam beberapa kasus, tawa justru menjadi topeng untuk menyembunyikan kesedihan, tekanan, atau luka emosional yang tidak ingin diperlihatkan kepada orang lain.
Psikologi menjelaskan bahwa manusia memiliki berbagai mekanisme pertahanan untuk menghadapi rasa sakit. Salah satunya adalah menggunakan humor sebagai cara untuk meredakan ketegangan dan menghindari konfrontasi dengan emosi yang sebenarnya.
Orang lain mungkin melihat mereka sebagai sosok yang selalu bahagia, padahal di balik senyum dan candaan itu tersimpan pergulatan batin yang tidak mudah diungkapkan.
Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (11/6), jika Anda sering tertawa ketika sedang terluka atau mengenali diri Anda dalam situasi ini, berikut delapan tanda yang menurut psikologi dapat menjelaskan perilaku tersebut.
1. Anda Selalu Berusaha Membuat Orang Lain Tertawa
Orang yang menyembunyikan rasa sakit sering kali menjadi sumber hiburan bagi lingkungan sekitarnya. Mereka merasa lebih nyaman ketika orang lain tertawa dibandingkan ketika harus berbicara tentang perasaan mereka sendiri.
Dalam psikologi, humor dapat berfungsi sebagai mekanisme koping atau cara untuk mengurangi tekanan emosional. Dengan membuat orang lain tersenyum, mereka mendapatkan rasa puas dan sejenak melupakan beban yang sedang dipikul.
Namun, kebiasaan ini terkadang membuat mereka lupa bahwa mereka juga berhak mendapatkan dukungan dan perhatian dari orang lain.
2. Anda Sulit Mengungkapkan Perasaan yang Sesungguhnya
Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!
Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic
Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!
Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Daftar Pemain Kanada dan Bosnia Herzegovina di Grup B Piala Dunia 2026