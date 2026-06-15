Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 15 Juni 2026 | 15.42 WIB

8 Ciri Orang EQ Tinggi yang Buktikan Kecerdasan Emosional Sulit Dipalsukan Menurut Psikologi

Ciri orang EQ tinggi yang buktikan kecerdasan emosional sulit dipalsukan menurut psikologi / foto : Magnific/ jcomp - Image

Ciri orang EQ tinggi yang buktikan kecerdasan emosional sulit dipalsukan menurut psikologi / foto : Magnific/ jcomp

JawaPos.com – Psikologi kecerdasan emosional menjelaskan bahwa ciri orang EQ tinggi bukan hanya soal mengelola emosi diri sendiri tetapi juga memahami perasaan orang lain secara mendalam.

Tanda kecerdasan emosi yang sejati sangat sulit dipalsukan karena tercermin dari cara seseorang merespons situasi sulit dengan kepala dingin dan penuh kesadaran.

Psikologi kecerdasan emosional menegaskan bahwa kemampuan mengelola emosi dengan baik adalah fondasi dari hubungan yang sehat dan kehidupan yang lebih bermakna.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (15/6), berikut delapan ciri orang EQ tinggi yang menjadi tanda kecerdasan emosi sejati dan mencerminkan kemampuan mengelola emosi yang tidak mudah ditiru siapa pun.

1. Memiliki kesadaran diri yang luar biasa kuat

Orang dengan kecerdasan emosional tinggi mampu merasakan emosi yang muncul dalam diri mereka tanpa langsung terbawa atau kewalahan oleh perasaan tersebut.

Mereka mengakui apa yang sedang mereka rasakan tanpa membiarkan emosi itu menguasai pikiran dan menyebar negatif kepada orang-orang di sekitar mereka.

Kesadaran diri ini memungkinkan mereka menyalurkan emosi secara konstruktif sebelum emosi tersebut berkembang menjadi sesuatu yang merusak diri maupun hubungan.

2. Mengenal kekuatan dan kelemahan diri dengan jelas

Ciri orang EQ tinggi adalah kemampuan untuk mengetahui secara jujur apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
9 Sifat Baik yang Justru Buat Kamu Sering Tidak Dihormati dan Dimanfaatkan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

9 Sifat Baik yang Justru Buat Kamu Sering Tidak Dihormati dan Dimanfaatkan Menurut Psikologi

Senin, 15 Juni 2026 | 15.18 WIB

11 Kebiasaan Buruk yang Menguras Energi dan Menghambat Kemajuan Hidup Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

11 Kebiasaan Buruk yang Menguras Energi dan Menghambat Kemajuan Hidup Menurut Psikologi

Senin, 15 Juni 2026 | 15.07 WIB

11 Kebiasaan Orang IQ Tinggi yang Menjaga Kesehatan Mental Tetap Optimal Secara Psikologi - Image
Kepribadian

11 Kebiasaan Orang IQ Tinggi yang Menjaga Kesehatan Mental Tetap Optimal Secara Psikologi

Senin, 15 Juni 2026 | 14.59 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore