8 Ciri Orang EQ Tinggi yang Buktikan Kecerdasan Emosional Sulit Dipalsukan Menurut Psikologi

Ciri orang EQ tinggi yang buktikan kecerdasan emosional sulit dipalsukan menurut psikologi / foto : Magnific/ jcomp
JawaPos.com – Psikologi kecerdasan emosional menjelaskan bahwa ciri orang EQ tinggi bukan hanya soal mengelola emosi diri sendiri tetapi juga memahami perasaan orang lain secara mendalam.
Tanda kecerdasan emosi yang sejati sangat sulit dipalsukan karena tercermin dari cara seseorang merespons situasi sulit dengan kepala dingin dan penuh kesadaran.
Psikologi kecerdasan emosional menegaskan bahwa kemampuan mengelola emosi dengan baik adalah fondasi dari hubungan yang sehat dan kehidupan yang lebih bermakna.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (15/6), berikut delapan ciri orang EQ tinggi yang menjadi tanda kecerdasan emosi sejati dan mencerminkan kemampuan mengelola emosi yang tidak mudah ditiru siapa pun.
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1. Memiliki kesadaran diri yang luar biasa kuat
Orang dengan kecerdasan emosional tinggi mampu merasakan emosi yang muncul dalam diri mereka tanpa langsung terbawa atau kewalahan oleh perasaan tersebut.
Mereka mengakui apa yang sedang mereka rasakan tanpa membiarkan emosi itu menguasai pikiran dan menyebar negatif kepada orang-orang di sekitar mereka.
Kesadaran diri ini memungkinkan mereka menyalurkan emosi secara konstruktif sebelum emosi tersebut berkembang menjadi sesuatu yang merusak diri maupun hubungan.
2. Mengenal kekuatan dan kelemahan diri dengan jelas
Ciri orang EQ tinggi adalah kemampuan untuk mengetahui secara jujur apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan mereka dalam berbagai aspek kehidupan.
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