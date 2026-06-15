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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 15 Juni 2026 | 15.07 WIB

11 Kebiasaan Buruk yang Menguras Energi dan Menghambat Kemajuan Hidup Menurut Psikologi

Kebiasaan buruk yang menguras energi dan menghambat kemajuan hidup menurut psikologi / foto : Magnific/ stockking - Image

Kebiasaan buruk yang menguras energi dan menghambat kemajuan hidup menurut psikologi / foto : Magnific/ stockking

JawaPos.com – Psikologi kebiasaan buruk menjelaskan bahwa hidup tidak terarah sering kali bukan disebabkan oleh masalah besar, melainkan oleh kebiasaan energi rendah yang tidak disadari.

Kebiasaan buruk yang menghambat ini tampak sepele namun secara konsisten menguras kemajuan hiduop dan menghalangi mereka untuk bangkit dan berkembang.

Psikologi kebiasaan buruk mengungkap bahwa rasa takut yang tersembunyi sering kali menjadi akar dari pola hidup tidak terarah yang terus berulang.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (15/6), berikut sebelas kebiasaan energi rendah yang secara psikologi terbukti menghambat dan membuat hidup seseorang tetap tidak terarah dari waktu ke waktu.

1. Tidak memiliki rasa syukur dan fokus pada kekurangan

Orang yang hidupnya tidak terarah cenderung terjebak dalam perbandingan dengan orang lain sehingga sulit menemukan rasa syukur atas apa yang sudah dimiliki.

Pikiran yang terbiasa melihat kekurangan lama-kelamaan membentuk pola otak yang semakin mudah menangkap hal negatif dan mengabaikan hal positif.

2. Mengabaikan pencapaian-pencapaian kecil

Menetapkan tujuan yang terlalu besar dan tidak realistis hanya mempersiapkan seseorang untuk gagal sebelum mereka sempat merasakan kemajuan yang nyata.

Menurut psikolog BJ Fogg, mengakui kemajuan sekecil apapun dan merayakannya adalah cara ampuh agar kebiasaan baru bisa bertahan dalam jangka panjang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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