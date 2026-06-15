9 Sifat Baik yang Justru Buat Kamu Sering Tidak Dihormati dan Dimanfaatkan Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi orang baik hati mengungkap bahwa sifat baik yang tulus justru sering menjadi celah yang membuat seseorang mudah tidak dihormati oleh orang sekitarnya.

Kepribadian terlalu baik dalam hubungan sosial memang mencerminkan ketulusan, namun sifat baik dimanfaatkan adalah risiko nyata yang kerap menyertai.

Psikologi orang baik hati menjelaskan bahwa semakin tulus seseorang, semakin besar kemungkinan orang lain menguji seberapa jauh kebaikan itu bisa dieksploitasi.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (15/6), berikut sembilan sifat baik yang secara psikologi justru membuat orang baik hati rentan tidak dihormati dan kerap sifat baiknya dimanfaatkan oleh orang lain.

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1. Terlalu murah hati dengan waktu yang dimiliki

Orang yang selalu siap meninggalkan segalanya demi membantu orang lain menunjukkan kebaikan yang luar biasa namun juga membuka pintu untuk dimanfaatkan.

Ketersediaan yang tanpa batas ini membuat sebagian orang menganggap waktu dan energi orang baik hati sebagai sesuatu yang bisa diklaim kapan saja.

Sifat baik dimanfaatkan paling sering terjadi ketika orang lain sudah menganggap kehadiran dan bantuan kamu sebagai sesuatu yang pasti selalu ada.

2. Terlalu cepat memaafkan kesalahan orang lain