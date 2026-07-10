9 Ucapan yang Sering Dipakai Orang Canggung Sosial saat Percakapan Menurut Psikologi

Ucapan yang sering dipakai orang canggung sosial saat percakapan menurut psikologi / foto : Magnific/ gpointstudio
JawaPos.com – Canggung secara sosial bukan selalu hal yang buruk, namun sering kali menciptakan pola komunikasi yang sangat khas dan mudah dikenali.
Psikologi mengungkap bahwa orang dengan kecemasan sosial cenderung mengandalkan frasa-frasa tertentu saat merasa tidak nyaman.
Ucapan-ucapan ini bukan disengaja, melainkan respons alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan dalam percakapan sehari-hari.
Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (10/6), berikut delapan sembilan frasa yang paling sering diucapkan oleh orang yang merasa canggung atau tidak nyaman dalam situasi sosial.
1. "Aku biarkan kamu lanjut saja"
Frasa ini sering digunakan untuk mengakhiri percakapan dengan sopan, namun sebenarnya mencerminkan keinginan untuk segera menjauh.
Baik karena kecemasan sosial atau ketidaknyamanan mendalam, mereka mencari cara keluar pada momen yang terasa mendadak bagi orang lain.
Gestur seperti tiba-tiba memeriksa ponsel atau berpura-pura sibuk adalah tanda lain yang menyertai keinginan ini.
2. "Aku kurang tahu"
Ketika tidak bisa menarik diri secara fisik, orang yang tidak nyaman menggunakan frasa samar untuk meredam percakapan.
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