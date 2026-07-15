Mendapati Diri Anda Melakukan 7 Hal Ini di Pesta? Anda Lebih Terampil Secara Sosial daripada yang Anda Kira Menurut Psikologi

seseorang yang terampil secara sosial./Magnific/jcomp
JawaPos.com - Tidak semua orang yang pandai bersosialisasi adalah mereka yang paling banyak berbicara atau menjadi pusat perhatian di setiap acara.
Selama ini, banyak orang menganggap keterampilan sosial identik dengan sifat ekstrovert: mudah berkenalan, pandai bercanda, dan selalu menjadi "bintang" dalam sebuah pesta.
Padahal, psikologi menunjukkan bahwa keterampilan sosial jauh lebih kompleks daripada sekadar kemampuan berbicara tanpa henti. Orang yang benar-benar memiliki kecerdasan sosial justru sering kali mampu membaca situasi, memahami emosi orang lain, serta membuat orang di sekitarnya merasa nyaman.
Menariknya, banyak orang sebenarnya memiliki kemampuan sosial yang baik tanpa pernah menyadarinya. Mereka menganggap apa yang dilakukan hanyalah kebiasaan biasa, padahal tindakan-tindakan tersebut merupakan tanda adanya kecerdasan interpersonal yang kuat.
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Dilansir dari Hack Spirit pada Minggu (12/7), jika Anda sering melakukan beberapa hal berikut saat menghadiri pesta atau acara sosial, kemungkinan besar Anda lebih terampil secara sosial daripada yang Anda kira.
1. Anda Mampu Membuat Orang Lain Merasa Didengar
Di tengah keramaian pesta, banyak orang sibuk menunggu giliran untuk berbicara. Namun, individu yang memiliki keterampilan sosial tinggi justru lebih banyak mendengarkan dengan penuh perhatian.
Mereka memberikan kontak mata, mengangguk ketika lawan bicara menjelaskan sesuatu, serta mengajukan pertanyaan lanjutan yang menunjukkan ketertarikan tulus.
Dalam psikologi, perilaku ini dikenal sebagai active listening. Mendengarkan secara aktif membuat orang lain merasa dihargai dan dipahami. Riset menunjukkan bahwa seseorang cenderung menyukai lawan bicara yang membuatnya merasa didengarkan dibanding mereka yang hanya berusaha tampil menarik.
Kemampuan ini membangun hubungan yang lebih dalam dan menciptakan kesan positif yang bertahan lama.
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