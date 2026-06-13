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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 13 Juni 2026 | 16.52 WIB

11 Kepribadian Perempuan Cerdas yang Hemat Belanja dan Hanya Pilih Produk Diskon Menurut Psikologi

Keprbadian perempuan cerdas hemat belanja dan hanya pilih produk diskon menurut psikologi (Magnific/Freepik)

JawaPos.com - Perempuan yang selalu memilih rak diskon saat berbelanja ternyata hampir selalu memiliki kepribadian yang secara psikologi berkaitan erat dengan kecerdasan tinggi.

Kebiasaan hemat belanja ini bukan karena keterpaksaan, melainkan cerminan dari kesadaran diri, pengendalian emosi, dan cara berpikir yang logis dan terarah.

Literasi finansial yang semakin diapresiasi membuat kebiasaan berhemat dan berbelanja secara intentional menjadi tanda kecerdasan yang nyata, bukan sesuatu yang perlu disembunyikan.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (13/6), berikut  sebelas sifat yang hampir selalu dimiliki oleh perempuan cerdas yang dikenal gemar memilih produk diskon dibandingkan membeli dengan harga penuh.

1. Sangat sadar diri

Kesadaran diri sering kali berkaitan erat dengan kecerdasan karena membutuhkan tingkat refleksi mendalam yang sudah menjadi kebiasaan alami orang ber-IQ tinggi.

Mengetahui batasan diri sendiri dan memilih hanya melihat rak diskon adalah sinyal kuat dari kemampuan pengendalian diri yang tumbuh dari kesadaran diri yang matang.

2. Menghindari kepuasan instan dan impulsivitas

Studi dari Economics Letters menemukan bahwa orang ber-IQ tinggi lebih sabar dan lebih mampu menghindari tekanan untuk mencari kepuasan instan dibandingkan rata-rata orang.

Editor: Candra Mega Sari
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