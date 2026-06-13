8 Tanda Kepribadian Perempuan dengan Kualitas Tinggi Menurut Psikologi, Salah Satunya Percaya Diri

JawaPos.com – Kualitas seorang perempuan tidak hanya dilihat dari penampilan luar atau pencapaian yang diraih, tetapi juga dari kepribadian yang mencerminkan kedewasaan, rasa percaya diri, serta ketulusan dalam bersikap.

Dalam kajian psikologi, terdapat sejumlah ciri yang dapat menggambarkan seseorang memiliki kualitas diri yang baik. Hal ini terlihat dari pola pikir, cara berperilaku, hingga bagaimana ia berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya.

Mengutip dari geediting.com pada Sabtu (13/6), dijelaskan bahwa terdapat delapan tanda kepribadian yang sering dikaitkan dengan perempuan berkualitas tinggi menurut sudut pandang psikologi.

1. Menjadi diri sendiri sepenuhnya

Dunia modern dipenuhi dengan topeng-topeng sosial dan kepalsuan yang membuat banyak orang kehilangan jati dirinya. Keberanian untuk tampil apa adanya tanpa rasa takut akan penilaian orang lain merupakan ciri khas perempuan berkualitas tinggi.

Mereka tidak merasa perlu berpura-pura menjadi orang lain atau menutupi kekurangan yang mereka miliki, karena mereka paham bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh pandangan orang lain. Perempuan yang autentik memiliki keyakinan untuk hidup sesuai prinsipnya sendiri, bahkan ketika harus berdiri sendirian.

2. Kecerdasan emosional yang matang

Kemampuan memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan cara yang dewasa menjadi pembeda seorang perempuan berkualitas. Mereka tidak membiarkan emosi mengendalikan tindakan mereka, melainkan belajar untuk mengambil jarak dan berpikir sebelum bereaksi terhadap situasi apapun.

Perempuan dengan kecerdasan emosional tinggi mampu tetap tenang dalam badai kehidupan dan memiliki empati yang dalam terhadap perasaan orang lain. Keterampilan ini tidak hanya membantu mereka menjalani kehidupan dengan lebih baik tetapi juga membuat mereka menjadi teman, pasangan, dan sosok yang lebih baik dalam segala aspek.