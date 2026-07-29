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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 29 Juli 2026 | 10.43 WIB

Menurut Psikologi, Jika Pria Menunjukkan 10 Perilaku Ini, Dia Benar-benar Bahagia Menjadi Lajang

Ilustrasi seorang pria benar-benar bahagia hidup melajang (Magnific/Freepik) - Image

Ilustrasi seorang pria benar-benar bahagia hidup melajang (Magnific/Freepik)

JawaPos.com - Menjadi lajang sering kali dianggap sebagai fase sementara dalam hidup seseorang, terutama bagi pria dewasa. 

Namun, menurut psikologi modern, tidak semua orang lajang merasa kesepian atau tidak lengkap. 

Justru, ada banyak pria yang benar-benar bahagia dengan status lajang mereka dan tidak merasa tertekan oleh ekspektasi sosial untuk segera menikah. 

Kebahagiaan ini bukan berasal dari penghindaran terhadap hubungan, melainkan dari rasa cukup, kesadaran diri, dan kepuasan hidup.

Dilansir dari Geediting, terdapat 10 perilaku yang menunjukkan bahwa seorang pria benar-benar bahagia menjadi lajang menurut psikologi:

1. Ia Nyaman Melakukan Banyak Hal Sendirian

Seorang pria yang bahagia sebagai lajang tidak merasa canggung saat harus makan di restoran sendiri, menonton film sendirian, atau pergi liburan tanpa pasangan. 

Dalam psikologi, hal ini dikenal sebagai self-sufficiency—kemampuan menikmati kebersamaan dengan diri sendiri tanpa merasa kesepian. 

Ini menunjukkan tingkat kedewasaan emosional dan stabilitas mental yang tinggi.

2. Ia Tidak Membutuhkan Validasi Romantis untuk Merasa Bernilai

Editor: Hanny Suwindari
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