10 Kebiasaan di Tempat Kerja yang Sering Menunjukkan Tingkat Kecerdasan Seseorang Tanpa Perlu Melihat Ijazahnya

JawaPos.com - Kemampuan akademik memang penting dalam dunia kerja. Gelar pendidikan, sertifikat, dan pengalaman sering menjadi pertimbangan utama ketika seseorang melamar pekerjaan atau mengejar karier yang lebih tinggi.

Namun dalam praktiknya, kecerdasan seseorang tidak selalu dapat diukur hanya dari ijazah yang dimiliki.

Banyak orang yang tidak memiliki gelar paling tinggi di sebuah perusahaan, tetapi mampu memberikan kontribusi luar biasa melalui cara berpikir, kemampuan memecahkan masalah, dan sikap mereka dalam bekerja.

Sebaliknya, tidak sedikit pula yang memiliki latar belakang akademik yang mengesankan, tetapi kesulitan menghadapi tantangan nyata di lingkungan kerja.

Kecerdasan dalam dunia profesional sering terlihat dari kebiasaan sehari-hari.

Baca Juga:6 Tanda Kamu Punya Bos Minim Usaha yang Tidak Menghargaimu di Tempat Kerja

Cara seseorang berkomunikasi, mengambil keputusan, mengelola waktu, hingga menyelesaikan masalah sering kali memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kemampuan berpikir mereka.

Dilansir dari Yourtango, inilah sepuluh kebiasaan di tempat kerja yang sering menunjukkan tingkat kecerdasan seseorang tanpa perlu melihat ijazah atau gelar yang dimilikinya.

1. Lebih Sering Mendengarkan daripada Mendominasi Pembicaraan

Banyak orang mengira bahwa individu paling cerdas adalah mereka yang paling sering berbicara dalam rapat atau diskusi.