11 Kebiasaan Orang Sukses Bernilai Tinggi yang Membedakan dari yang Lain Menurut Psikologi

JawaPos.com - Psikologi sukses menunjukkan bahwa cara meraih kesuksesan sejati selalu berakar dari kebiasaan orang sukses yang bernilai tinggi dan dilakukan secara konsisten.

Kebiasaan bernilai tinggi inilah yang membedakan mereka yang benar-benar berhasil dari kebanyakan orang yang hanya sekadar ingin sukses.

Psikologi sukses mengajarkan bahwa cara meraih kesuksesan bukan soal bakat semata, melainkan soal pilihan dan kebiasaan yang dibangun setiap hari.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (12/6), berikut sebelas kebiasaan orang sukses bernilai tinggi yang secara psikologi terbukti menjadi cara meraih kesuksesan yang melampaui rata-rata orang kebanyakan.

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1. Keluar dari zona nyaman secara teratur

Orang sukses menjadikan kebiasaan melangkah keluar dari zona nyaman sebagai latihan rutin yang terus mengasah kemampuan dan keberanian mereka.

Setiap situasi yang tidak nyaman dipandang sebagai kesempatan belajar yang membuka peluang baru yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan.

2. Menetapkan tujuan jangka panjang

Tujuan jangka pendek memang terasa memuaskan, namun kebiasaan orang sukses adalah menatap masa depan yang lebih jauh dengan tujuan yang lebih besar.