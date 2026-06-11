Pahami! 10 Kebiasaan Orang Cerdas di Tempat Kerja yang Mendorong Karier Melesat Menurut Psikologi

Ilustrasi Orang Cerdas (Freepik)
JawaPos.com – Kecerdasan seseorang di tempat kerja bukan hanya soal kemampuan teknis, melainkan juga tentang kebiasaan-kebiasaan yang secara psikologi membentuk cara mereka bekerja.
Orang-orang cerdas yang terus naik dalam karier mereka hampir selalu memiliki pola perilaku yang berulang dan konsisten dalam lingkungan profesional mereka.
Memahami kebiasaan-kebiasaan ini penting agar siapa pun bisa mengevaluasi cara mereka bekerja dan mengidentifikasi area yang bisa ditingkatkan untuk pertumbuhan karier.
Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (11/6), berikut sepuluh hal yang secara konsisten dilakukan oleh orang-orang cerdas di tempat kerja dan menjadi indikator kuat tentang kualitas profesionalisme mereka.
1. Bangun dengan antusias menghadapi hari kerja
Merasa bersemangat menyambut hari kerja adalah sinyal kuat bahwa pekerjaan yang dijalani selaras dengan passion dan kekuatan yang dimiliki seseorang.
Ketika seseorang menemukan makna dalam tugasnya, waktu berlalu lebih cepat dan rasa tujuan hadir lebih nyata dalam setiap momen yang dijalani.
Semangat terhadap pekerjaan menciptakan efek domino positif yang meningkatkan energi, ide-ide segar, dan pandangan hidup yang lebih optimis secara keseluruhan.
2. Berbagi pencapaian, baik besar maupun kecil
Mengakui dan berbagi pencapaian kerja adalah tanda kesehatan mental yang baik dan cerminan dari hubungan yang sehat dengan diri sendiri.
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