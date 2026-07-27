Jangan Sampai Terlambat, Kenali 10 Kebiasaan Makan yang Berdampak Buruk bagi Jantung

ilustrasi kebiasaan makan tidak sehat. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Pola makan sehari-hari memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan jantung. Tanpa disadari, sejumlah kebiasaan makan yang tampak sepele justru dapat meningkatkan risiko penyakit jantung jika dilakukan secara terus-menerus dalam jangka panjang.
Mengonsumsi makanan yang kurang bergizi, makan secara berlebihan, hingga sering melewatkan waktu makan dapat memengaruhi metabolisme tubuh, kadar kolesterol, tekanan darah, serta keseimbangan hormon. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi membebani sistem kardiovaskular dan meningkatkan risiko gangguan pada jantung.
Yang perlu diwaspadai, kebiasaan-kebiasaan ini sering berkembang secara perlahan tanpa menimbulkan gejala yang jelas. Akibatnya, banyak orang baru menyadari dampaknya ketika masalah kesehatan jantung mulai muncul.
Dirangkum dari NDTV, berikut 10 kebiasaan makan yang sebaiknya dihindari karena dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Mengenali dan mengubah pola makan sejak dini menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kesehatan jantung dalam jangka panjang.
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1. Mengonsumsi terlalu banyak makanan olahan
Mengonsumsi camilan kemasan, mi instan, makanan siap saji, dan daging olahan secara teratur bisa berbahaya.
Makanan-makanan ini mengandung lemak trans, pengawet, dan natrium, yang meningkatkan kadar kolesterol dan tekanan darah, faktor risiko utama penyakit jantung.
2. Konsumsi gula berlebihan
Konsumsi minuman manis, permen, dan sereal terlalu sering dapat meningkatkan kadar gula darah dan insulin sehingga meningkatkan penyimpanan lemak dan peradangan.
Seiring waktu, hal ini dapat menyebabkan resistensi insulin, diabetes, dan penyakit jantung.
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