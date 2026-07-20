Orang yang Bisa Makan Apa Saja Tanpa Menambah Berat Badan, Biasanya Memiliki 10 Kebiasaan Sehari-Hari Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang merasa iri melihat seseorang yang bisa makan banyak—bahkan makanan tinggi kalori seperti gorengan, es krim, atau makanan cepat saji—namun tubuh mereka tetap ramping dan ideal.

Bagi sebagian besar orang, berat badan mudah naik meski sudah membatasi porsi makan.

Namun, bagi segelintir orang lainnya, seolah berat badan bukan masalah, bahkan ketika mereka menikmati semua jenis makanan setiap hari.

Fenomena ini bukan hanya persoalan metabolisme tubuh semata.

Dilansir dari Geediting, menurut kajian psikologi dan perilaku manusia, orang-orang yang bisa makan apa saja tanpa mengalami kenaikan berat badan yang signifikan umumnya memiliki pola pikir dan kebiasaan sehari-hari yang unik dan konsisten.

Inilah 10 kebiasaan harian yang biasanya dimiliki oleh mereka:

1. Mereka Tidak Terobsesi dengan Makanan

Menurut psikologi, orang yang tidak terlalu memikirkan makanan cenderung makan secara lebih alami dan tidak emosional.

Mereka makan saat lapar dan berhenti saat kenyang, tanpa merasa bersalah atau terlalu senang karena makanan.