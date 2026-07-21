Jangan Anggap Remeh! 10 Kebiasaan Makan Ini Dapat Meningkatkan Risiko Penyakit Jantung

Ilustrasi junkfood. (Freepik)
JawaPos.com - Kebiasaan makan tertentu dapat meningkatkan risiko penyakit jantung secara signifikan seiring waktu.
Pilihan pola makan yang buruk bisa membebani kesehatan kardiovaskular.
Sering kali, kebiasaan ini berkembang secara perlahan dan tidak disadari hingga menyebabkan masalah jantung yang serius.
Dilansir ndtv, berikut 10 kebiasaan makan yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung sehingga perlu Anda hindari.
1. Mengonsumsi terlalu banyak makanan olahan
Mengonsumsi camilan kemasan, mi instan, makanan siap saji, dan daging olahan secara teratur bisa berbahaya.
Makanan-makanan ini mengandung lemak trans, pengawet, dan natrium, yang meningkatkan kadar kolesterol dan tekanan darah, faktor risiko utama penyakit jantung.
2. Konsumsi gula berlebihan
Konsumsi minuman manis, permen, dan sereal terlalu sering dapat meningkatkan kadar gula darah dan insulin sehingga meningkatkan penyimpanan lemak dan peradangan.
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