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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 11 Juni 2026 | 02.56 WIB

8 Tanda Pasangan Sangat Mencintai Anda, Meski Jarang Mengatakannya Secara Langsung Menurut Psikologi

seseorang yang sangat disayangi oleh pasangannya./Magnific/lookstudio - Image

seseorang yang sangat disayangi oleh pasangannya./Magnific/lookstudio

JawaPos.com - Tidak semua orang terbiasa mengungkapkan cinta dengan kata-kata romantis atau kalimat seperti “Aku mencintaimu” setiap hari.

Bagi sebagian orang, kasih sayang lebih sering diwujudkan melalui tindakan kecil yang mungkin tampak biasa, tetapi sebenarnya memiliki makna yang mendalam.

Dalam psikologi hubungan, cinta tidak selalu diukur dari seberapa sering seseorang mengungkapkannya secara verbal, melainkan dari konsistensi perilaku yang menunjukkan perhatian, kepedulian, dan komitmen.

Karena itu, jika pasangan Anda termasuk pribadi yang pendiam atau tidak terlalu ekspresif, bukan berarti perasaannya kurang dalam.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (10/6), terdapat delapan tanda halus yang menunjukkan bahwa pasangan Anda sangat mencintai Anda, meskipun mereka jarang mengatakannya secara langsung.

1. Mereka Mengingat Hal-Hal Kecil Tentang Anda

Orang yang benar-benar peduli biasanya memperhatikan detail-detail yang sering kali luput dari perhatian orang lain. Mereka ingat minuman favorit Anda, makanan yang tidak Anda sukai, atau bahkan hal-hal kecil yang pernah Anda ceritakan beberapa bulan lalu.

Menurut psikologi, kemampuan mengingat detail semacam ini menunjukkan adanya perhatian emosional yang kuat. Ketika seseorang menyimpan informasi kecil tentang pasangan, itu berarti mereka menganggap Anda penting dan berusaha memahami siapa diri Anda secara mendalam.

Perhatian terhadap hal-hal sederhana sering kali menjadi salah satu bentuk kasih sayang yang paling tulus.

2. Mereka Selalu Berusaha Membantu Tanpa Diminta

Editor: Hanny Suwindari
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