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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 8 Juni 2026 | 18.06 WIB

4 Zodiak yang Membutuhkan Sosok yang Setara dalam Hubungan, Mencari Pasangan yang Memberikan Effort Sama

Ilustrasi sepasang kekasih (Magnific) - Image

Ilustrasi sepasang kekasih (Magnific)

JawaPos.com - Beberapa zodiak menginginkan pasangan yang setara. Mereka mencari seseorang yang memberikan effort dan usaha setara dalam hubungan asmara. 

Baik dalam berbagi tanggung jawab, pekerjaan rumah, dan pengeluaran yang adil. Bukan hanya seseorang yang numpang hidup, empat zodiak ini benar-benar mencari sosok setara untuk pasangan hidupnya. 

Mengutip dari laman collective.world, berikut empat zodiak yang mencari pasangan yang memberikan effort sama. 

1. Capricorn

Capricorn memandang dunia dengan cara sederhana dan rasional. Mereka membutuhkan keseimbangan di kedua belah pihak. Capricorn mencari pasangan yang sama-sama peduli satu sama lain, sama-sama effort, dan mau mengambil langkah bersama untuk menjaga hubungan agar tetap kuat.

2. Libra

Libra akan mempertanyakan apakah hubungan yang mereka jalani mampu bertahan dalam jangka panjang. Mereka ingin menjalin hubungan dengan seseorang yang setara, sebagai seorang rekan. Mereka ingin menghadapi kehidupan bersama-sama dalam memberikan komitmen terbaik.

3. Aquarius

Aquarius bukan tipe yang akan terus menerus memanjakan atau memperlakukan pasangannya seperti anak kecil. Oleh karena itu, mereka berharap hubungan tetap berada dalam  keseimbangan. 

4. Leo 

Editor: Candra Mega Sari
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