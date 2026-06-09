4 Zodiak Paling Susah Diajak Serius, Menolak Keras Berkomitmen dengan Pasangan

Zodiak Paling Susah Diajak Serius./(Pexels/Vitaly Gariev)
JawaPos.com - Beberapa zodiak sangat ingin berkomitmen dengan satu orang. Mereka ingin masa depan dimulai dalam waktu cepat.
Namun, ada juga zodiak yang takut berkomitmen pada orang yang salah. Mereka tidak ingin membuat keputusan terlalu cepat lalu berakhir begitu saja.
Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak ini cenderung membiarkan pilihan tetap terbuka. Mereka dekat dengan semua orang, selagi masih muda.
Gemini
Gemini sangat takut menjalani hidup dengan penyesalan. Mereka tidak ingin berkomitmen dengan orang yang salah lalu menghancurkan hatinya.
Gemini merasa lebih aman untuk teta sendiri. Menjaga hati terasa lebih aman daripada harus mengambil risiko patah hati.
Aries
Aries akan terus menjaga pilihan agar tetap terbuka. Sifat mereka membuat proses menetap menjadi sulit bagi seseorang.
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Aries terlalu menghargai kebebasan mereka untuk langsung memilih orang pertama yang datang menikahinya.
Aquarius
Aquarius menghargai kebebasan dan memiliki mimpi-mimpi besar yang ingin diwujudkan. Itulah sebabnya mereka membiarkan diri untuk dekat dengan banyak orang dalam waktu yang cukup lama.
Mereka tidak ingin terikat pada satu jenis kehidupan saja. Mereka ingin tahu bahwa masih ada banyak kemungkinan yang bisa mereka pilih.
Scorpio
Scorpio takut berkomitmen karena mereka tidak mau hatinya terluka. Mereka tidak ingin merasakan sakit karena menyadari telah memilih orang yang salah.
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