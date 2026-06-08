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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 8 Juni 2026 | 17.53 WIB

4 Zodiak yang Diklaim Paling Sinis, Selalu Berasumsi Anda Akan Menyakiti Mereka

Ilustrasi seseorang yang sinis (Magnific) - Image

Ilustrasi seseorang yang sinis (Magnific)

JawaPos.com - Beberapa zodiak sudah memasuki hubungan dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan indah dan bahagia.

Namun, ada beberapa zodiak yang lebih cenderung lebih pesimis daripada yang lain. Bahkan, saat mereka menemukan seseorang yang spesial, mereka tetap ragu untuk membuka hati atau meresmikan hubungan.

Mengutip dari laman collective.world, inilah empat zodiak yang cenderung sinus dan berasumsi bahwa pasangan akan menyakiti mereka. 

1. Scorpio

Scorpio tidak yakin mampu menghadapi rasa sakit jika hatinya hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha menghindari siapa saja yang berpotensi melukai mereka. Selalu ada kemungkinan untuk terluka, dan jika seseorang dianggap tidak layak diperjuangkan, Scorpio pada akhirnya akan menerima risiko tersebut.

2. Capricorn

Capricorn berusaha untuk tidak terlalu berharap dalam urusan cinta. Mereka tidak ingin lagi berharap pada kekecewaan. Oleh karena itu, gagasan untuk terikat dengan seseorang yang tidak berniat bertahan dalam hidup mereka terasa sangat menyakitkan.

3. Gemini

Gemini tidak ingin berkomitmen dengan seseorang yang nantinya akan menghancurkan hati mereka. Mereka berusaha keras membangun kehidupan terbaik untuk diri sendiri, sehingga mereka merasa harus berhati-hati dalam memilih pasangan.

4. Taurus 

Editor: Candra Mega Sari
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