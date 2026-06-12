10 Weton Perempuan Tibo Uwoh dengan Kepribadian Unggul Menurut Primbon Jawa

weton perempuan tibo uwoh dengan kepribadian keibuan kuat menurut primbon jawa / foto : Magnific/ pressfoto
JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat perhitungan khusus bernama Oyot Eyang Semar yang mengidentifikasi weton perempuan dengan jiwa keibuan luar biasa.
Metode perhitungan ini membagi 35 weton ke dalam empat karakter, dan weton yang jatuh pada kategori Tibo Uwoh diramalkan banyak anak.
Kesepuluh weton perempuan ini tidak hanya subur secara fisik, tetapi juga membawa kebahagiaan dan kemakmuran bagi keluarganya.
Kepribadian unggulan yang dimiliki setiap weton menjadikannya sosok istri dan ibu yang kuat dalam menopang keutuhan rumah tangga.
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Dilansir dari akun YouTube Mbah Karbit pada Jumat (12/6), berikut sepuluh weton perempuan tibo uwoh dengan kepribadian keibuan kuat menurut primbon jawa.
1. Minggu Pon
Weton Minggu Pon berneptu 12 dan berada di bawah naungan lintang paten yang membentuk sifat keibuan secara alami.
Perempuan dengan weton ini diramalkan mudah memiliki banyak anak dan akan tumbuh menjadi istri yang sejati bagi suaminya.
Perannya sebagai pendamping suami di kala susah maupun senang menjadikan weton ini fondasi kuat dalam kehidupan rumah tangga.
2. Senin Wage
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