7 Perilaku Media Sosial yang Membuktikan Anda Lebih Aman daripada 90 Persen Orang di Internet Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital, keamanan tidak hanya ditentukan oleh seberapa canggih perangkat yang Anda gunakan atau seberapa kuat kata sandi yang Anda miliki. Faktor terbesar sering kali berasal dari perilaku sehari-hari di media sosial. Menurut berbagai penelitian psikologi perilaku dan keamanan siber, banyak orang justru menjadi korban penipuan, manipulasi, atau pencurian data karena kebiasaan yang tampak sepele.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (4/6), ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki tingkat kewaspadaan digital yang jauh di atas rata-rata. Jika Anda melakukan sebagian besar perilaku berikut, kemungkinan besar Anda lebih aman daripada 90% pengguna internet lainnya.

1. Anda Tidak Langsung Mempercayai Informasi yang Viral

Psikologi mengenal fenomena yang disebut social proof, yaitu kecenderungan manusia menganggap sesuatu benar hanya karena banyak orang mempercayainya.

Ketika sebuah berita, video, atau unggahan mendapatkan ribuan komentar dan jutaan tayangan, otak cenderung menganggap informasi tersebut valid tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Namun orang yang lebih aman secara digital memiliki kebiasaan berbeda. Mereka tidak langsung membagikan informasi hanya karena sedang viral. Mereka mencari sumber asli, memeriksa tanggal publikasi, dan membandingkan dengan sumber lain sebelum mempercayainya.

Sikap skeptis yang sehat ini membuat mereka lebih sulit menjadi korban hoaks, propaganda, maupun penipuan daring.

2. Anda Jarang Membagikan Lokasi secara Real-Time

Banyak pengguna media sosial tanpa sadar mengunggah lokasi mereka saat sedang berada di suatu tempat.