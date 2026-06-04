8 Hal yang Tidak Perlu Dijelaskan oleh Orang yang Punya Harga Diri Sejati kepada Siapa Pun Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era media sosial yang serba terbuka, banyak orang merasa perlu menjelaskan hampir setiap keputusan yang mereka ambil. Mulai dari pilihan karier, hubungan, gaya hidup, hingga cara mereka menghabiskan waktu luang. Seolah-olah setiap tindakan membutuhkan persetujuan dari orang lain agar terasa sah dan benar.

Namun, psikologi menunjukkan bahwa orang yang memiliki harga diri sejati (genuine self-esteem) cenderung berbeda. Mereka tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Mereka memahami nilai diri mereka tanpa harus terus-menerus mencari validasi eksternal.

Ini bukan berarti mereka keras kepala atau menolak masukan. Sebaliknya, mereka terbuka terhadap kritik yang membangun, tetapi tidak merasa wajib membela setiap keputusan pribadi yang mereka buat.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (4/6), terdapat delapan hal yang biasanya tidak pernah perlu dijelaskan oleh orang yang memiliki harga diri sejati kepada siapa pun.

1. Mengapa Mereka Berkata "Tidak"

Salah satu tanda paling kuat dari harga diri yang sehat adalah kemampuan menetapkan batasan.

Banyak orang merasa bersalah ketika menolak permintaan orang lain. Mereka kemudian memberikan penjelasan panjang, meminta maaf berulang kali, atau mencari alasan yang dianggap cukup "baik" agar penolakan mereka diterima.

Orang dengan harga diri sejati memahami bahwa waktu, energi, dan kesehatan mental mereka memiliki nilai. Mereka tahu bahwa mengatakan "tidak" pada satu hal sering kali berarti mengatakan "ya" pada sesuatu yang lebih penting.

Mereka mungkin tetap bersikap sopan, tetapi tidak merasa wajib memberikan pembelaan panjang atas keputusan tersebut. Karena pada akhirnya, batasan yang sehat tidak membutuhkan izin dari orang lain.