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Abdul Rahman
Kamis, 23 Juli 2026 | 01.00 WIB

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

Aripat dan Nathalie Holscher Resmi menjadi suami istri. (YouTube: Nathalie Holscher) - Image

Aripat dan Nathalie Holscher Resmi menjadi suami istri. (YouTube: Nathalie Holscher)

JawaPos.com - Nathalie Holscher resmi melepas status janda usai menikah lagi bersama sang kekasih, Arief Fadli atau yang akrab disapa Aripat, Rabu (22/7). Acara akad nikah mereka digelar di salah satu hotel di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan.

Acara akad nikah Nathalie dan Aripat berlangsung khidmat digelar sore ini di Swasana Lippo Kuningan, Jakarta Selatan. Acara sakral tersebut dihadiri keluarga, kerabat, dan sejumlah sahabat terdekat.

Prosesi ijab kabul Nathalie-Aripat berlangsung lancar. Wali nikah menikahkan mereka dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp 2.272.026. Maskawin tersebut melambangkan tanggal, bulan, dan tahun dimana mereka menikah.

"Ananda Arief Fadli bin Suyoto, saya nikahkan dan kawinkan ananda dengan Nathalia Holscher binti Maria Magdalena dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 2.272.026," kata wali nikah dalam prosesi akad nikah.

Aripat kemudian menjawab dengan lancar dan tegas dalam satu tarikan napas. Saksi pernikahan mereka kompak menjawab 'sah', pertanda bahwa prosesi akad nikah Aripat-Nathalie sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Suasana haru menyelimuti ruangan setelah akad nikah usai digelar. Nathalie kemudian dihadirkan untuk berdampingan dengan sang suami guna melakukan penandatanganan buku nikah di hadapan penghulu.

Sebelum menandatangani buku nikah, Aripat mengungkapkan pernyataan sekaligus komitmen akan menggauli Nathalie dengan baik.

Momen sakral akad nikah Nathalie Holscher dan Aripat disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Nathalie, sehingga dapat disaksikan oleh publik, terutama para penggemarnya.

Pernikahan Nathalie dan Aripat menjadi awal dari babak baru perjalanan keduanya setelah menjalani hubungan asmara yang akhirnya kini berlabuh ke pelaminan. 

Editor: Abdul Rahman
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