Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

Ilustrasi seseorang yang tidak pernah mengunggah foto dirinya di media sosial. (Freepik).
JawaPos.com - Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi panggung utama untuk berbagi momen, pencapaian, hingga potret diri.
Unggahan foto pribadi di platform seperti Instagram, Facebook, atau TikTok menjadi sesuatu yang lazim dan bahkan dianggap wajar.
Namun, ada sebagian orang yang justru memilih untuk tidak pernah mengunggah foto dirinya sama sekali.
Mereka bisa jadi aktif di media sosial, namun wajah atau penampilan fisik mereka tidak pernah tampak di unggahan mana pun.
Fenomena ini mungkin tampak tidak biasa di tengah budaya narsistik dan visual yang begitu kental.
Namun, menurut psikologi, keputusan untuk tidak mengunggah foto diri bisa mencerminkan sejumlah sifat yang tidak hanya mengejutkan tetapi juga mencerminkan kepribadian yang dalam dan reflektif.
Dilansir dari Geediting, terdapat 8 sifat yang kerap dimiliki oleh orang-orang yang memilih untuk tidak menampilkan dirinya di media sosial.
1. Memiliki Rasa Aman Diri yang Tinggi (Self-Security)
Orang yang tidak mengunggah foto dirinya biasanya tidak merasa perlu validasi dari orang lain.
Mereka memiliki rasa percaya diri yang stabil, tidak bergantung pada jumlah “likes” atau komentar pujian untuk merasa berharga.
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