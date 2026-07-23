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Abdul Rahman
Kamis, 23 Juli 2026 | 21.02 WIB

Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan

Salah satu momen di resepsi pernikahan Nathalie Holscher dan Aripat. (Instagram: nathalieholscher) - Image

Salah satu momen di resepsi pernikahan Nathalie Holscher dan Aripat. (Instagram: nathalieholscher)

JawaPos.com - Nathalie Holscher dan Arief Fadli alias Aripat kini resmi menjadi pasangan suami istri setelah melangsungkan akad nikah di salah satu hotel kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (22/7). Di tengah momen bahagia tersebut, perhatian publik juga tertuju pada ucapan yang disampaikan Sule kepada mantan istrinya.

Melalui kolom komentar pada salah satu unggahan akun Instagram Nathalie Holscher, Sule menyampaikan ucapan selamat sekaligus menitipkan putra mereka, Adzam Adriansyah Sutisna. Pesan singkat itu langsung menjadi sorotan warganet.

"Nitip Adzam ya," tulis Sule ditujukan kepada sang mantan.

Tak hanya itu, komedian tersebut juga mendoakan agar rumah tangga Nathalie dan Aripat selalu dipenuhi kebahagiaan dan harmonis sebagai pasangan suami istri.

"Selamat dan lancar ya mama Adzam @nathalieholscher, bahagia selalu dan samawa," tulis Sule.

Ucapan Sule kemudian dibalas hangat oleh Nathalie Holscher. DJ sekaligus presenter itu mengucapkan terima kasih dan juga mendoakan Sule agar segera melangkah ke jenjang pernikahan bersama kekasihnya, Santyka Fauziah.

"Makasih ayah Adzam. Ayah Adzam juga cepat nyusul ya sama Bu Santyka," balas Nathalie.

Balasan Nathalie menjadi sorotan netizen di media sosial. Mereka memuji hubungan yang terjalin dengan baik meski pernah gagal menjadi pasangan suami istri.

"Masya Allah tetap akur dan saling mendoakan yang baik baik, kalian orangtua yang luar biasa," komentar salah satu netizen.

Editor: Abdul Rahman
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