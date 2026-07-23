Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan

Salah satu momen di resepsi pernikahan Nathalie Holscher dan Aripat. (Instagram: nathalieholscher)
JawaPos.com - Nathalie Holscher dan Arief Fadli alias Aripat kini resmi menjadi pasangan suami istri setelah melangsungkan akad nikah di salah satu hotel kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (22/7). Di tengah momen bahagia tersebut, perhatian publik juga tertuju pada ucapan yang disampaikan Sule kepada mantan istrinya.
Melalui kolom komentar pada salah satu unggahan akun Instagram Nathalie Holscher, Sule menyampaikan ucapan selamat sekaligus menitipkan putra mereka, Adzam Adriansyah Sutisna. Pesan singkat itu langsung menjadi sorotan warganet.
"Nitip Adzam ya," tulis Sule ditujukan kepada sang mantan.
Tak hanya itu, komedian tersebut juga mendoakan agar rumah tangga Nathalie dan Aripat selalu dipenuhi kebahagiaan dan harmonis sebagai pasangan suami istri.
"Selamat dan lancar ya mama Adzam @nathalieholscher, bahagia selalu dan samawa," tulis Sule.
Ucapan Sule kemudian dibalas hangat oleh Nathalie Holscher. DJ sekaligus presenter itu mengucapkan terima kasih dan juga mendoakan Sule agar segera melangkah ke jenjang pernikahan bersama kekasihnya, Santyka Fauziah.
"Makasih ayah Adzam. Ayah Adzam juga cepat nyusul ya sama Bu Santyka," balas Nathalie.
Balasan Nathalie menjadi sorotan netizen di media sosial. Mereka memuji hubungan yang terjalin dengan baik meski pernah gagal menjadi pasangan suami istri.
"Masya Allah tetap akur dan saling mendoakan yang baik baik, kalian orangtua yang luar biasa," komentar salah satu netizen.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Jeritan Puluhan Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu di Balai Kota DKI: Gaji Ke-13 Tak Cair
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!