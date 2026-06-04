Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Kamis, 4 Juni 2026 | 23.05 WIB

Orang yang Mengisi Ulang Energinya dengan Menyendiri Biasanya Menunjukkan 9 Kualitas Langka Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang mengisi energi dengan menyendiri (Magnific/Myasiavision) - Image

Ilustrasi seseorang yang mengisi energi dengan menyendiri (Magnific/Myasiavision)

JawaPos.com - Di dunia yang sering memuji mereka yang paling banyak bicara, paling aktif di media sosial, atau paling sering hadir dalam berbagai acara, orang yang lebih memilih menyendiri sering kali disalahpahami. Mereka kerap dianggap pemalu, antisosial, atau kurang percaya diri.

Padahal, psikologi modern menunjukkan bahwa kebutuhan untuk menyendiri tidak selalu berarti seseorang tidak menyukai orang lain. Bagi banyak individu, terutama mereka yang memiliki kecenderungan introvert, waktu sendiri justru menjadi cara utama untuk mengisi ulang energi mental dan emosional.

Saat sebagian orang merasa segar setelah berkumpul dengan banyak teman, mereka yang termasuk kelompok ini justru mendapatkan kekuatan dari keheningan, refleksi, dan ruang pribadi. Menariknya, kebiasaan tersebut sering kali berkaitan dengan sejumlah kualitas positif yang relatif jarang ditemukan.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (4/6), terdapat sembilan kualitas langka yang sering dimiliki oleh orang-orang yang mengisi ulang energinya dengan menyendiri menurut berbagai temuan dalam psikologi.

1. Memiliki Kesadaran Diri yang Tinggi

Orang yang nyaman menghabiskan waktu sendirian biasanya memiliki kesempatan lebih banyak untuk mengenal dirinya sendiri.

Mereka terbiasa mengevaluasi pikiran, perasaan, tujuan, dan perilaku mereka tanpa gangguan dari lingkungan sekitar. Kebiasaan refleksi ini membantu mereka memahami apa yang benar-benar mereka inginkan dalam hidup.

Psikologi menyebut kemampuan ini sebagai self-awareness atau kesadaran diri. Individu dengan tingkat kesadaran diri yang tinggi cenderung lebih mampu mengelola emosi, mengambil keputusan yang matang, dan memahami kekuatan maupun kelemahan mereka.

Alih-alih terus mencari validasi dari luar, mereka sering kali memiliki kompas internal yang kuat.

2. Lebih Mandiri secara Emosional

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Orang yang Sering Memarkir Kendaraan dengan Cara Mundur Menunjukkan 8 Ciri Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Sering Memarkir Kendaraan dengan Cara Mundur Menunjukkan 8 Ciri Ini Menurut Psikologi

Kamis, 4 Juni 2026 | 22.21 WIB

10 Perilaku 'Baik' yang Sebenarnya Merupakan Tanda bahwa Anda Tidak Cukup Menghargai Diri Sendiri Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

10 Perilaku 'Baik' yang Sebenarnya Merupakan Tanda bahwa Anda Tidak Cukup Menghargai Diri Sendiri Menurut Psikologi

Kamis, 4 Juni 2026 | 22.16 WIB

Jika Anda Rutin Menonton Film Asing dengan Subtitle, Anda Mungkin Memiliki 10 Kualitas Intelektual Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Anda Rutin Menonton Film Asing dengan Subtitle, Anda Mungkin Memiliki 10 Kualitas Intelektual Ini Menurut Psikologi

Kamis, 4 Juni 2026 | 22.05 WIB

Terpopuler

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama - Image
1

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

2

Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

5

Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu

6

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan

9

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

10

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore