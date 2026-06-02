Psikologi Warna Menggolongkan Kepribadian Menjadi Tipe A dan B Berdasarkan Warna Favorit, Cek Warna Favoritmu Termasuk yang Mana

Ilustrasi, warna favorit cerminkan kepribadian, termasuk dalam Tipe A atau B. Magnific/ freepik.



JawaPos.com - Seorang ahli psikologi warna, analis warna bersertifikat, penulis, sekaligus pendiri ColorAnalysis.com dan The Color Institute, Michelle Lewis menyebutkan bahwa warna favorit adalah cerminan langsung dari cara kerja otak seseorang, termasuk pendidikan sampai lingkungan sekitarnya.



Itu sebabnya, warna favorit dapat memberitahu Anda sesuatu. Meski bukan vonis, namun Lewis menggolongkan warna favorit dengan ciri kepribadian Tipe A dan B untuk membantu Anda.



Dilansir JawaPos.com dari parade pada Selasa (6/2), kepribadian Tipe A cenderung sangat kompetitif dan lebih intens. Mereka mengejar kemenangan dan secara alami mengambil kendali.



Beda halnya dengan kepribadian Tipe B, mereka cenderung melihat ke dalam baru bergerak keluar. Mereka menginginkan ketenangan dan koneksi.

Baca Juga: Menurut Psikologi, 5 Hal Ini yang Dilakukan Orang dengan Kecerdasan Emosional Tinggi agar Tidak Mudah Bereaksi



Berikut ini selengkapnya tentang warna apa saja yang termasuk kepribadian Tipe A dan Tipe B.



Warna Kepribadian Tipe A



1. Merah



Lewis menyebutkan, warna merah sangat mendekati ciri khas dari kepribadian Tipe A.



Ketergesaan dan integritas yang mendefinisikan kepribadian Tipe A tercermin di warna merah.



Merah adalah kekuatan, gairah, keberanian, energi, dan tindakan. Berikut ini selengkapnya tentang warna apa saja yang termasuk kepribadian Tipe A dan Tipe B.Lewis menyebutkan, warna merah sangat mendekati ciri khas dari kepribadian Tipe A.Ketergesaan dan integritas yang mendefinisikan kepribadian Tipe A tercermin di warna merah.Merah adalah kekuatan, gairah, keberanian, energi, dan tindakan.

Jadi, mereka yang tertarik pada warna merah termasuk orang yang bersemangat dan bergerak cepat.



Refleks pecinta merah seperti kucing, cepat dan mengambil alih kendali menjadi nalurinya.



2. Magenta



Bagi Lewis, magenta adalah sepupu si merah yang berani dan berpendapat.



Orang yang menyukainya adalah orang yang tegas, blak-blakan, dan sangat bersemangat tentang keyakinan pribadi.



Mereka juga memiliki sudut pandang yang kuat dan tidak takut mengungkapkannya di depan umum.



3. Kuning



Psikologi warna mengaitkan warna kuning dengan kepribadian Tipe A yang berapi-api.



Lewis mengungkapkan, pecinta warna kuning itu energik, sosial, dan fokus pada masa depan tanpa henti.



Mereka juga ceria dan optimis. Meski tidak memiliki dorongan yang agresif layaknya warna merah, namun api mereka terus menyala.



Kepribadian mereka terus bergerak maju, terus terlibat, dan terus berproduksi.

Tantangan mereka adalah mengetahui kapan harus berhenti.



Warna Kepribadian Tipe B



1. Biru



Psikologi warna menyebut biru sebagai warna khas kepribadian Tipe B.



Pecintanya memiliki sifat introspektif, tenang lagi bijaksana.



Mereka berpikir sebelum berbicara dan memproses sebelum bertindak.



Mereka cenderung menjaga lingkungan tetap damai dan hubungan sejernih lautan.



Mereka memperlambat langkah untuk memastikan apa yang dihadapi. Mereka juga cerdas dan hampir kebal terhadap berbagai jenis urgensi reaktif Tipe A.



2. Hijau



Lewis menyebutkan warna hijau memiliki kekuatan penstabil.



Maksudnya, mereka hangat, dapat diandalkan, sangat mendukung, dan secara alami selaras dengan lingkungan sekitar.



Menjadi warna keseimbangan dan regenerasi membuat pencintanya terlalu fokus pada prestasi selanjutnya.



Energi mereka penuh perhatian sekaligus membumi menjadi ciri khas Tipe B yang memastikan terlebih dahulu semua orang di sekitarnya baik-baik saja.



3. Orange



Warna ini berani dan juga hangat, ramah, serta sangat nyaman, demikian yang digambarkan Lewis.



Siapa saja yang menyukai warna orange memiliki kepribadian yang ceria, banyak bicara, energi positif yang melimpah, serta mampu menciptakan lingkungan dimana semua orang merasa diterima.



Mereka tidak bertujuan menang, melainkan mendambakan koneksi.

Kemudahan dan kehangatan yang seperti itu sangat sesuai dengan kepribadian Tipe B.***