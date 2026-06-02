9 Kesalahan Parenting yang Secara Psikologi Dihindari Orang Tua Cerdas demi Masa Depan Anak yang Baik

Kesalahan parenting yang dihindari orang tua cerdas demi masa depan anak kata psikologi (Magnific/ jcomp)
JawaPos.com – Parenting yang baik bukan soal sempurna, melainkan soal kesadaran untuk terus belajar dan menghindari kesalahan yang bisa berdampak jangka panjang pada anak.
Secara psikologi, kebiasaan pengasuhan yang tampak sepele bisa memberikan dampak besar pada kepercayaan diri, ketangguhan, dan kemandirian anak di masa depan.
Orang tua yang cerdas memahami bahwa tidak ada tombol ulang dalam membesarkan anak, sehingga setiap pilihan pengasuhan layak dipertimbangkan dengan matang.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (2/6), berikut sembilan kesalahan parenting yang secara konsisten dihindari oleh orang tua yang benar-benar memahami kebutuhan tumbuh kembang anak mereka.
1. Tidak merawat diri sendiri
Prinsip "pasang masker oksigenmu sendiri lebih dulu" berlaku penuh dalam pengasuhan karena orang tua yang kelelahan tidak bisa memberi yang terbaik bagi anaknya.
Menjaga kesehatan fisik dan mental bukanlah tindakan egois, melainkan investasi langsung dalam kualitas pengasuhan yang diberikan setiap harinya.
Orang tua yang terbakar habis secara emosional cenderung lebih mudah reaktif, kurang sabar, dan tidak hadir secara penuh untuk anak-anaknya.
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama
Ada Pemain Bali United yang Dirumorkan Gabung Persebaya Surabaya Musim Depan, Bonek Sebutkan 3 Nama Termasuk Irfan Jaya
Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan
Harga BBM Pertamina Nonsubsidi Terbaru Per 1 Juni 2026, Dex Series Turun, Pertamax Turbo Naik
Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan