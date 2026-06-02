9 Kesalahan Parenting yang Secara Psikologi Dihindari Orang Tua Cerdas demi Masa Depan Anak yang Baik

JawaPos.com – Parenting yang baik bukan soal sempurna, melainkan soal kesadaran untuk terus belajar dan menghindari kesalahan yang bisa berdampak jangka panjang pada anak.

Secara psikologi, kebiasaan pengasuhan yang tampak sepele bisa memberikan dampak besar pada kepercayaan diri, ketangguhan, dan kemandirian anak di masa depan.

Orang tua yang cerdas memahami bahwa tidak ada tombol ulang dalam membesarkan anak, sehingga setiap pilihan pengasuhan layak dipertimbangkan dengan matang.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (2/6), berikut sembilan kesalahan parenting yang secara konsisten dihindari oleh orang tua yang benar-benar memahami kebutuhan tumbuh kembang anak mereka.

1. Tidak merawat diri sendiri

Prinsip "pasang masker oksigenmu sendiri lebih dulu" berlaku penuh dalam pengasuhan karena orang tua yang kelelahan tidak bisa memberi yang terbaik bagi anaknya.

Menjaga kesehatan fisik dan mental bukanlah tindakan egois, melainkan investasi langsung dalam kualitas pengasuhan yang diberikan setiap harinya.