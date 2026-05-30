10 Hal yang Tidak Dinikmati Perempuan IQ Tinggi Meski Orang Biasa Menyukainya Menurut Psikologi

JawaPos.com – Perempuan dengan IQ tinggi memiliki selera dan preferensi yang sangat berbeda dari kebanyakan orang biasa dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

Psikologi menjelaskan bahwa perempuan cerdas secara alami mendambakan stimulasi mental yang lebih dalam dan koneksi yang lebih bermakna dari lingkungannya.

Banyak hal yang dinikmati oleh orang-orang pada umumnya justru terasa tidak dinikmati atau bahkan membosankan bagi perempuan ber-IQ tinggi.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (29/5), berikut sepuluh hal yang hampir tidak pernah benar-benar dinikmati oleh perempuan cerdas meski orang biasa menganggapnya menyenangkan menurut psikologi.

1. Basa-basi yang tidak bermakna

Perempuan ber-IQ tinggi memahami bahwa keheningan tidak harus selalu diisi, terutama jika yang mengisinya hanyalah percakapan yang tidak berarti.

Mereka sering kali lebih memilih tidak berbicara sama sekali daripada terlibat dalam obrolan yang terasa dangkal dan tidak memberi nilai apapun.

Kecerdasan emosional yang mereka miliki membuat mereka sangat menghargai interaksi yang mendalam, sehingga basa-basi terasa seperti pemborosan energi.

2. Hiburan yang tidak membutuhkan pemikiran