Orang yang Lebih Menyukai Keheningan daripada Musik di Rumah Memiliki 8 Ciri Tidak Umum Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era ketika musik tersedia hanya dengan satu sentuhan—mulai dari playlist santai, podcast, hingga suara latar untuk bekerja—memilih keheningan justru terasa seperti keputusan yang tidak biasa. Banyak orang merasa rumah yang tenang terlalu “kosong” tanpa suara televisi, radio, atau musik yang terus mengalun.
Namun, ada sebagian orang yang justru merasa paling nyaman saat rumah benar-benar hening.
Bagi mereka, keheningan bukan tanda kesepian atau kebosanan. Sebaliknya, itu adalah ruang bernapas. Tempat pikiran bisa bekerja tanpa gangguan, emosi lebih stabil, dan energi mental dapat dipulihkan.
Menurut psikologi, preferensi terhadap keheningan sering kali berkaitan dengan pola kognitif, sensitivitas sensorik, dan cara seseorang mengelola emosi. Orang yang lebih suka rumah tenang sering memiliki karakteristik yang cukup unik dibanding kebanyakan orang.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (20/5), terdapat delapan ciri yang sering dimiliki mereka.
1. Mereka memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi
Orang yang menikmati keheningan biasanya lebih terbiasa menghabiskan waktu bersama pikirannya sendiri.
Tanpa distraksi dari musik atau suara lain, mereka lebih mudah memperhatikan apa yang sedang dirasakan, dipikirkan, atau dikhawatirkan. Mereka cenderung reflektif dan sering melakukan evaluasi diri secara alami.
Dalam psikologi, kemampuan ini berkaitan dengan self-awareness, yaitu kapasitas mengenali kondisi emosional, motivasi, dan pola perilaku diri sendiri.
Keheningan memberi mereka ruang untuk mendengar “suara internal” yang sering tenggelam oleh kebisingan sehari-hari.
2. Mereka mudah overstimulated oleh lingkungan
Tidak semua orang memproses stimulus dengan cara yang sama.
Sebagian orang sangat toleran terhadap kebisingan, suara latar, dan multitasking. Namun orang yang lebih menyukai keheningan sering kali memiliki sensitivitas sensorik lebih tinggi.
Mereka lebih cepat merasa lelah ketika terlalu banyak suara, percakapan, notifikasi, atau musik yang terus berjalan.
Psikologi menyebut kondisi ini sebagai sensory overload—ketika otak menerima terlalu banyak input sekaligus.
Bagi mereka, rumah adalah tempat pemulihan. Jadi, keheningan menjadi kebutuhan, bukan sekadar preferensi.
3. Mereka cenderung introvert, tetapi tidak selalu pemalu
Preferensi terhadap keheningan sering diasosiasikan dengan introversi.
Introvert biasanya mendapatkan energi dari waktu sendiri dan lingkungan yang lebih tenang. Mereka tidak selalu membenci interaksi sosial, tetapi membutuhkan waktu untuk recharge setelah banyak stimulasi eksternal.
Musik di rumah bagi sebagian introvert justru terasa seperti “kebisingan tambahan”.
Meski demikian, tidak semua pencinta keheningan adalah introvert. Ada juga orang ekstrovert yang hanya menghargai rumah sebagai zona tenang setelah aktivitas padat.
4. Mereka memiliki fokus yang lebih dalam
Beberapa orang merasa musik membantu konsentrasi. Tetapi bagi pecinta keheningan, fokus terbaik justru muncul ketika tidak ada suara latar sama sekali.
Ini berkaitan dengan kemampuan deep work—kondisi ketika seseorang tenggelam penuh dalam aktivitas berpikir, membaca, menulis, atau menyelesaikan masalah.
Musik, terutama dengan lirik atau ritme mencolok, dapat memecah perhatian mereka.
Karena itu, mereka lebih memilih lingkungan yang minim distraksi agar kualitas berpikir tetap optimal.
5. Mereka nyaman dengan kesendirian
Banyak orang menggunakan musik sebagai pengisi ruang agar rumah tidak terasa sepi.
Sebaliknya, orang yang menyukai keheningan tidak merasa perlu “mengisi kekosongan” itu.
Mereka cenderung nyaman berada sendiri tanpa harus terus-menerus mendapat stimulasi.
Psikologi melihat ini sebagai indikator emotional independence—kemampuan merasa utuh tanpa selalu bergantung pada hiburan atau kehadiran eksternal.
Kesendirian bagi mereka bukan ancaman, melainkan kesempatan untuk mengisi ulang energi.
6. Mereka lebih peka terhadap emosi
Keheningan membuat seseorang lebih mudah menangkap nuansa emosi yang halus.
Orang-orang seperti ini sering lebih sadar terhadap perubahan suasana hati, ketegangan, atau kelelahan emosional.
Musik kadang dapat memengaruhi mood secara kuat. Karena itu, sebagian orang memilih keheningan agar kondisi emosinya tetap netral dan stabil.
Mereka tidak selalu ingin suasana hati “diarahkan” oleh lagu tertentu.
Hal ini menunjukkan regulasi emosi yang cukup baik dan kebutuhan menjaga keseimbangan internal.
7. Mereka menghargai kualitas dibanding stimulasi konstan
Orang yang nyaman dalam keheningan biasanya tidak selalu mencari hiburan tanpa henti.
Mereka lebih selektif terhadap apa yang dikonsumsi, baik secara audio maupun informasi.
Daripada menyalakan musik hanya karena takut sunyi, mereka lebih memilih mendengarkan sesuatu dengan sengaja: album favorit, podcast tertentu, atau lagu yang memang sesuai momen.
Ini menunjukkan kecenderungan mindful living—menjalani sesuatu dengan lebih sadar, bukan otomatis.
8. Mereka memiliki dunia mental yang kaya
Keheningan bisa terasa menakutkan bagi sebagian orang karena memunculkan pikiran yang selama ini dihindari.
Namun bagi mereka yang menyukainya, keheningan justru terasa penuh.
Pikiran mereka aktif, imajinasi berjalan, ide bermunculan, dan proses internal berlangsung tanpa perlu rangsangan eksternal.
Orang seperti ini sering menikmati merenung, merancang sesuatu, atau sekadar membiarkan pikirannya mengembara.
Rumah yang hening memberi ruang bagi kehidupan mental mereka untuk berkembang.
Penutup
Menyukai keheningan di rumah bukan berarti anti-musik, tidak sosial, atau terlalu serius.
Sering kali, itu justru menandakan cara otak dan sistem emosi seseorang bekerja secara berbeda. Mereka mungkin lebih sensitif terhadap stimulasi, lebih reflektif, dan membutuhkan ruang mental yang bersih untuk merasa nyaman.
Di dunia yang semakin bising, kemampuan menikmati keheningan bisa menjadi bentuk kemewahan psikologis tersendiri.
