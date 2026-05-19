Orang yang Lebih Menyukai Hujan daripada Hari Cerah Biasanya Memiliki 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, hujan adalah gangguan. Jalanan macet, pakaian basah, dan suasana terasa suram. Namun bagi sebagian lainnya, suara rintik hujan justru menghadirkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Mereka merasa lebih nyaman ketika langit mendung dibanding saat matahari bersinar terang.



Fenomena ini bukan sekadar soal selera cuaca. Dalam psikologi, preferensi terhadap suasana hujan sering dikaitkan dengan pola emosi, cara berpikir, hingga tipe kepribadian tertentu. Orang yang mencintai hujan umumnya memiliki dunia batin yang kaya dan hubungan emosional yang lebih dalam terhadap lingkungan di sekitar mereka.



Tentu saja tidak semua pecinta hujan memiliki sifat yang sama persis. Namun berbagai studi psikologi dan pengamatan perilaku menunjukkan adanya beberapa karakteristik yang sering muncul pada mereka.



Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (17/5), terdapat delapan ciri kepribadian yang umum dimiliki orang yang lebih menyukai hujan daripada hari cerah.



1. Lebih Introspektif dan Suka Merenung



Hujan sering menciptakan suasana yang tenang dan minim distraksi. Karena itu, banyak orang yang menyukai hujan cenderung menikmati waktu untuk berpikir, merenung, dan memahami diri sendiri.



Mereka biasanya nyaman berada dalam kesunyian. Ketika orang lain merasa bosan saat hujan turun, mereka justru menikmati momen tersebut untuk membaca, menulis, mendengarkan musik, atau sekadar memikirkan banyak hal.



Dalam psikologi, sifat introspektif sering berkaitan dengan kemampuan memahami emosi sendiri secara lebih mendalam. Orang seperti ini biasanya tidak terburu-buru mengambil keputusan karena terbiasa memproses pikiran dengan hati-hati.



2. Memiliki Sensitivitas Emosional yang Tinggi



Pecinta hujan umumnya lebih peka terhadap suasana hati, energi ruangan, bahkan emosi orang lain. Mereka mudah tersentuh oleh musik, aroma, kenangan, atau percakapan yang bermakna.



Suara hujan bagi mereka bukan hanya bunyi air jatuh, tetapi pengalaman emosional yang memberikan rasa nyaman. Sensitivitas ini membuat mereka lebih empatik dan mampu memahami perasaan orang lain dengan baik.



Namun di sisi lain, orang dengan sensitivitas tinggi juga lebih mudah merasa lelah secara emosional jika berada di lingkungan yang terlalu ramai atau penuh konflik.



3. Menikmati Kesendirian tanpa Merasa Kesepian



Banyak orang menganggap kesendirian sebagai sesuatu yang menyedihkan. Tetapi pecinta hujan sering kali melihatnya sebagai kesempatan untuk mengisi ulang energi mental.



Mereka tidak selalu membutuhkan keramaian untuk merasa bahagia. Duduk sendiri sambil melihat hujan dari jendela bisa menjadi aktivitas yang sangat menenangkan.



Dalam psikologi kepribadian, ciri ini sering ditemukan pada individu yang memiliki kecenderungan introvert. Bukan berarti antisosial, melainkan mereka memperoleh energi dari ketenangan dan refleksi pribadi.



4. Cenderung Kreatif dan Imajinatif



Ada alasan mengapa banyak penulis, musisi, dan seniman menyukai hujan. Suasana mendung dan suara rintik air sering merangsang kreativitas serta membantu pikiran masuk ke mode reflektif.



Orang yang menyukai hujan biasanya memiliki imajinasi yang aktif. Mereka mudah tenggelam dalam ide, cerita, atau fantasi yang muncul dari pengalaman sederhana.



Hujan juga sering diasosiasikan dengan suasana emosional yang mendalam, sesuatu yang dapat memperkuat proses kreatif. Karena itu, tidak sedikit pecinta hujan yang gemar menulis jurnal, membuat karya seni, atau menikmati musik dengan penuh penghayatan.



5. Lebih Tenang dan Tidak Terlalu Menyukai Hiruk Pikuk



Hari yang cerah identik dengan aktivitas ramai dan energi tinggi. Sebaliknya, hujan menghadirkan ritme yang lebih lambat. Orang yang menyukainya biasanya lebih menikmati suasana damai dibanding lingkungan yang terlalu bising.



Mereka cenderung tidak suka drama atau konflik yang tidak perlu. Dalam banyak situasi, mereka memilih menjaga ketenangan daripada mencari perhatian.



Kepribadian seperti ini sering membuat mereka tampak dewasa dan stabil secara emosional. Mereka lebih nyaman dengan hubungan yang mendalam daripada interaksi sosial yang dangkal.



6. Memiliki Hubungan Emosional yang Kuat dengan Kenangan



Hujan sering memicu nostalgia. Aroma tanah basah, suara petir, atau udara dingin dapat membangkitkan memori lama yang terasa sangat hidup.



Karena itu, orang yang menyukai hujan biasanya memiliki keterikatan emosional yang kuat terhadap kenangan tertentu. Mereka cenderung sentimental dan menghargai momen-momen kecil dalam hidup.



Mereka mungkin masih mengingat detail percakapan lama, lagu tertentu saat hujan turun, atau suasana sore yang sederhana tetapi bermakna.



Sifat ini membuat mereka lebih menghargai pengalaman emosional dibanding hal-hal yang bersifat material.



7. Lebih Mudah Merasa Damai dalam Suasana Lambat



Di dunia yang serba cepat, sebagian orang justru merasa nyaman ketika hujan “memaksa” semuanya melambat. Aktivitas berkurang, suasana menjadi hening, dan ritme kehidupan terasa lebih santai.



Pecinta hujan biasanya tidak terlalu terobsesi dengan produktivitas tanpa henti. Mereka memahami pentingnya istirahat mental dan menikmati momen sederhana.



Dalam psikologi modern, kemampuan menikmati jeda seperti ini berkaitan dengan keseimbangan emosional yang lebih baik. Mereka tahu kapan harus berhenti sejenak dan memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas.



8. Memiliki Dunia Batin yang Kaya



Salah satu ciri paling menonjol dari orang yang mencintai hujan adalah kedalaman dunia batin mereka. Mereka sering memiliki pemikiran kompleks, refleksi mendalam, dan kehidupan emosional yang intens.



Mereka mungkin tampak tenang di luar, tetapi sebenarnya menyimpan banyak ide, mimpi, dan perasaan yang jarang diperlihatkan secara terbuka.



Karena itu, pecinta hujan sering dianggap misterius atau sulit ditebak. Namun ketika seseorang berhasil memahami mereka, biasanya hubungan yang terjalin terasa sangat tulus dan bermakna.



Mengapa Hujan Bisa Memberikan Efek Menenangkan?



Secara psikologis dan biologis, ada beberapa alasan mengapa hujan terasa nyaman bagi sebagian orang.



Suara hujan termasuk jenis “white noise” alami yang membantu otak menjadi lebih rileks. Ritmenya yang konsisten dapat menurunkan stres dan membantu pikiran lebih fokus.



Selain itu, suasana mendung sering mengurangi stimulasi visual berlebihan. Bagi orang yang sensitif terhadap keramaian dan kebisingan, kondisi ini menciptakan rasa aman dan tenang.



Efek nostalgia juga berperan besar. Jika seseorang memiliki pengalaman emosional positif yang berkaitan dengan hujan sejak kecil, otak akan mengasosiasikan hujan dengan kenyamanan.



Menyukai Hujan Bukan Berarti Sedang Sedih



Ada stereotip bahwa orang yang menyukai hujan pasti melankolis atau depresi. Padahal itu tidak selalu benar.



Banyak orang mencintai hujan karena suasananya membantu mereka merasa lebih tenang, fokus, dan nyaman secara emosional. Hujan bagi mereka bukan simbol kesedihan, melainkan ruang untuk berpikir dan merasakan hidup dengan lebih dalam.



Setiap orang memiliki cara berbeda untuk menemukan ketenangan. Ada yang merasa hidup saat matahari bersinar terang, ada pula yang merasa paling damai ketika mendengar suara hujan di malam hari.



Dan keduanya sama-sama normal.



Penutup



Preferensi terhadap hujan ternyata bisa menggambarkan banyak hal tentang kepribadian seseorang. Orang yang lebih menyukai hujan daripada hari cerah sering kali memiliki sisi emosional yang dalam, imajinasi yang kuat, serta kemampuan menikmati ketenangan yang tidak dimiliki semua orang.



Mereka cenderung introspektif, sensitif, kreatif, dan nyaman dengan kesendirian. Hujan bukan sekadar cuaca bagi mereka, melainkan suasana yang memberi ruang untuk berpikir, merasa, dan terhubung dengan diri sendiri.



