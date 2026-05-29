Masih Menulis di Kertas dan Bukan di Ponsel? Anda Menunjukkan 8 Ciri Unik Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital seperti sekarang, hampir semua hal dilakukan melalui layar. Catatan belanja ada di aplikasi, jadwal harian tersimpan di kalender digital, bahkan ide-ide kecil sering langsung diketik di ponsel sebelum sempat dipikirkan lebih dalam.

Namun di tengah kebiasaan serba cepat itu, masih ada orang-orang yang tetap memilih menulis di atas kertas. Mereka membawa buku catatan kecil, membuat jurnal harian, atau mencoret ide dengan pena alih-alih mengetiknya di layar sentuh.

Banyak orang menganggap kebiasaan ini kuno. Padahal menurut psikologi, orang yang masih nyaman menulis di kertas sering memiliki karakteristik mental dan emosional yang cukup unik.

Bukan berarti mereka anti teknologi. Mereka hanya memproses dunia dengan cara yang berbeda.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (27/5), terdapat 8 ciri unik yang sering dimiliki orang yang masih memilih menulis di kertas dibanding di ponsel.

1. Mereka Cenderung Lebih Reflektif

Menulis dengan tangan membuat otak bekerja lebih lambat dibanding mengetik. Karena prosesnya tidak instan, seseorang biasanya lebih memikirkan apa yang ingin ditulis.

Inilah sebabnya banyak psikolog percaya bahwa tulisan tangan membantu proses refleksi diri yang lebih dalam.

Saat seseorang menulis di kertas, ia tidak hanya menuangkan kata-kata. Ia juga memproses emosi, menyusun pikiran, dan memahami dirinya sendiri secara perlahan.